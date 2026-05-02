Directivo de la 'U' lanzó dura autocrítica tras declaraciones de Velazco: “Decisiones incorrectas…”

Universitario de Deportes está tratando de revertir la actual situación en la que se encuentra, luego de la salida de Javier Rabanal y Álvaro Barco. Esto, pese a la gran victoria frente a Nacional por la Copa Libertadores, donde se impuso por 4-2 al cuadro uruguayo.

No obstante, tras la ilusión por volver a ganar en el torneo internacional, también surgió la polémica, pues el administrador de Universitario, Franco Velazco, tuvo duros comentarios que incomodaron a los seguidores cremas.

En ese sentido, mediante sus redes sociales, Adrián Gilabert, asesor legal de la ‘U’, se pronunció para complementar las declaraciones de Velazco en conferencia de prensa, donde no dudó en pedir disculpas a los hinchas cremas.

"Lo que correspondía: Una SINCERA disculpa (a la cual me sumo) a nuestra gran hinchada. Tomamos (como gestión) decisiones INCORRECTAS, no hay espacio para la necedad, estamos corrigiendo, porque buscamos el mismo objetivo", fue lo primero que Gilabert escribió, al reconocer que desde la ‘U’ se tomaron malas decisiones.

“Estamos con nuestros muchachos hasta la muerte. No hay nada que reclamarles. Ese camarín tiene muchísimos huevos y con trabajo, humildad y sacrificio saldrá adelante. Desde adentro el deseo es SEGUIR escribiendo historia en las gloriosas páginas del club”.

Adrián Gilabert se pronunció tras las declaraciones de Franco Velazco

Directivo de Universitario envió determinante mensaje para los hinchas de la ‘U’

Gilabert también se tomó un momento para destacar el apoyo de los hinchas que asistieron al reciente partido internacional ante el cuadro uruguayo, a pesar de la crisis.

"GRACIAS a los hinchas que con mucha lealtad y compromiso asistieron al "U" vs Nacional, ellos merecen un reconocimiento por creer a ciegas!”.

"Se entiende el reclamo del hincha (nuestro más preciado activo), pero nuestra fuerza es la unión, y JUNTOS COMO UN PUÑO hasta el final, vamos a conseguir lo que nadie logró hasta hoy! Y DALE U TLV!", finalizó el vocero merengue.