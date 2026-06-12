¿Se aleja? Se reveló si Piero Quispe podrá volver a Universitario este 2026: "Un tiempo más"

Universitario de Deportes buscará reforzarse de cara al Torneo Clausura de la Liga 1. Tras ver a Alianza Lima coronarse campeón del Apertura, y considerando que algunos refuerzos no han rendido al nivel que esperaba el cuadro crema, la 'U' viene evaluando nombres conocidos para potenciar su plantel, especialmente en el mediocampo.

En ese sentido, mucho se ha hablado sobre el posible regreso de su exjoya, Piero Quispe, quien, tras retornar al Pumas UNAM luego de su préstamo en Sydney FC, habría despertado el interés de la institución merengue. No obstante, la operación podría ser más compleja de lo esperado. De acuerdo con información del periodista Michael Succar en el programa Denganche, la salida de su entrenador y la inminente llegada de otro DT podría complicar el fichaje, ya que el nuevo técnico podría considerar al volante peruano dentro de su esquema para la próxima temporada.

¿Piero Quispe volverá a Universitario?

De acuerdo con el periodista, en Pumas se sienten tranquilos, pues su mercado de pases aún no está abierto, por lo que tienen un tiempo prudente para analizar el futuro del volante. Esta situación no ocurre en Universitario, que debe sumar nombres para esta segunda mitad del año.

“La actualidad de Quispe en relación a Pumas. Pumas no está apurado. El mercado de pases de México todavía abre por un tiempo más. Han sacado un técnico, llegará un entrenador nuevo que tendrá una visión, no sabemos si igual o diferente con respecto a Piero Quispe, pero los tiempos podrían ser perjudiciales para un vínculo entre Universitario y Piero Quispe, porque la 'U' quiere refuerzos lo más pronto posible y la situación con Pumas no parece que se vaya a resolver pronto”, explicó Succar.

Valor de Piero Quispe

Actualmente, el jugador de 24 años tiene un valor de 1,80 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, cifra que ha ido disminuyendo con el paso del tiempo.