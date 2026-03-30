La selección chilena no la pasó nada bien ante Nueva Zelanda y cayó goleado por 4-1 en la FIFA Series. Resultado que ha caído muy mal tanto en la prensa sureña como en los hinchas de la Roja, pues el rival de Oceanía venía de perder 7 de sus últimos 8 partidos jugados.

Prensa chilena explotó contra su selección tras la derrota

En ese sentido, la prensa chilena apuntó drásticamente contra su selección, que viene siendo dirigida por Nicolás Córdova, exentrenador de Universitario de Deportes. Por ejemplo, ‘Redgol’ apuntó que el partido fue un desastre total.

“La Roja, que todavía no tiene un entrenador definido y el equipo lo arma el interino Nicolás Córdova, fue superado y humillado por el equipo oceánico, que le ganó por un contundente 4-1. La Selección dejó atrás la buena racha que cuatro partidos ganados de forma seguida de la peor forma, y perdió ante un equipo que llevaba 7 encuentros seguidos sin celebrar”, escribió ‘Redgol’.

Crítica del medio chileno. Foto: Redgol

Luego, ‘La Tercera’ de Chile señaló que el equipo de Córdova sufrió “una estrepitosa goleada contra Nueva Zelanda” y que el elenco nacional se complicó a raíz de la “expulsión de Darío Osorio en el minuto 27”.

El medio ‘En Cancha’ fue más ácido y aseguró que la Roja recibió una “humillación histórica” y que tuvieron una “actuación deplorable”.

Crítica del medio chileno. Foto: La Tercera

“Vergüenza y humillación. No se trata de un partido oficial, claro está, pero cuando enfrente hay un rival con tan poca tradición como Nueva Zelanda, por más que sea mundialista, caer por goleada 4-1 y sin mostrar absolutamente nada, no puede ser catalogado de otra manera que con esas palabras, lamentablemente, no tan poco usuales en los últimos años.”, escribió ‘En Cancha’.

Crítica del medio chileno. Foto: En Cancha

Finalmente, el periodista deportivo Claudio Palma recalcó que lo único bueno del partido fue la hinchada chilena: “Se nos va esta pesadilla, 4-1 golea Nueva Zelanda a Chile. Lo mejor el público, qué duda cabe… Los chilenos en las tribunas”.

