Partidos de hoy EN VIVO, lunes 30 de marzo: programación, horarios y canales de tv

Municipalidad de Lima clausuró el Estadio Nacional

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 30 de marzo. Hay fútbol en Uruguay, Argentina y amistosos internacionales.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se realizarán HOY lunes.
El fútbol no se detiene HOY lunes 30 de marzo. Tenemos partidos amistosos, además de la Copa Argentina y la Copa de Chile. También hay acción en FIFA Series, donde Chile y Venezuela tendrán acción. Horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.

Sudamérica perdió un cupo al próximo Mundial de la FIFA.

PUEDES VER: Pese al triunfo de Bolivia: Sudamérica perdió un cupo al próximo Mundial de la FIFA

Partidos de hoy por Copa Argentina

HoraPartidoCanal
19:15Unión Santa Fe vs. AgropecuarioBet365

Copa de la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
16:00Cobresal vs. U. CatólicaBet365
18:30Palestino vs. O’HigginsBet365
18:30U de Concepción vs. ÑublenseBet365

Partidos de hoy por la Liga de Jamaica

HorariosPartidosCanales
17:00Racing United vs. Treasure Beach
19:30Arnett Gardens vs. Mount PleasantBet365

Partidos de hoy por FIFA Series

HorariosPartidosCanales
1:00Nueva Zelanda vs. ChileBet365
5:00Trinidad y Tobago vs. GabónDAZN APP
9:00Uzbekistán vs. VenezuelaDAZN APP

Amistosos internacionales de hoy

HorariosPartidosCanales
11:00Chipre vs. MoldaviaDisney Plus
13:45Alemania vs. GhanaESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HoraPartidoCanal
18:30Libertad vs. RecoletaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
16:00Cerro Largo vs. DanubioDisney Plus y DSports.
19:00Central Esp. vs. MaldonadoDisney Plus y DSports.

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

