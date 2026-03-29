Partidos de hoy EN VIVO, lunes 30 de marzo: programación, horarios y canales de tv
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 30 de marzo. Hay fútbol en Uruguay, Argentina y amistosos internacionales.
El fútbol no se detiene HOY lunes 30 de marzo. Tenemos partidos amistosos, además de la Copa Argentina y la Copa de Chile. También hay acción en FIFA Series, donde Chile y Venezuela tendrán acción. Horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.
Partidos de hoy por Copa Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|19:15
|Unión Santa Fe vs. Agropecuario
|Bet365
Copa de la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Cobresal vs. U. Católica
|Bet365
|18:30
|Palestino vs. O’Higgins
|Bet365
|18:30
|U de Concepción vs. Ñublense
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Jamaica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Racing United vs. Treasure Beach
|19:30
|Arnett Gardens vs. Mount Pleasant
|Bet365
Partidos de hoy por FIFA Series
|Horarios
|Partidos
|Canales
|1:00
|Nueva Zelanda vs. Chile
|Bet365
|5:00
|Trinidad y Tobago vs. Gabón
|DAZN APP
|9:00
|Uzbekistán vs. Venezuela
|DAZN APP
Amistosos internacionales de hoy
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Chipre vs. Moldavia
|Disney Plus
|13:45
|Alemania vs. Ghana
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Hora
|Partido
|Canal
|18:30
|Libertad vs. Recoleta
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Cerro Largo vs. Danubio
|Disney Plus y DSports.
|19:00
|Central Esp. vs. Maldonado
|Disney Plus y DSports.
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.
