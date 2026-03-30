DT de Honduras advirtió duramente a sus jugadores a horas de jugar con Perú: "O te exiges de más o..."

José Francisco Molina, entrenador de Honduras, habló en la previa del amistoso ante Perú por la fecha internacional FIFA en España. En conferencia de prensa, el español destacó la actitud “extraordinaria” de sus futbolistas durante esta semana de trabajo y, al mismo tiempo, los advirtió duramente, pues resaltó que quiere únicamente a jugadores comprometidos con el equipo y que se exijan al máximo para poder conseguir la tan ansiada clasificación al Mundial 2030.

¿Qué dijo el DT de Honduras sobre sus jugadores?

El español señaló en primer lugar que los aficionados hondureños verán un “equipo que trabajará” e “intentará imponerse ante Perú”, porque defenderán “todos juntos con agresividad” y tratarán de “ser compactos” y “difíciles de superar”.

Con respecto a las nuevas caras que tendrá la selección, Molina resaltó que tiene una sensación positiva: “Estoy satisfecho de cómo han transcurrido estos días entre veteranos y jóvenes”.

Cuando fue consultado sobre este recambio generacional que viene atravesando Honduras, José Francisco aseguró que los futbolistas deben exigirse al máximo para ser considerados por él, porque no quiere a jugadores que quieran pasar el rato.

“Para mí algo clave es la elección de los futbolistas para mi cargo, es clave. Si en algo es donde no me puedo equivocar, es ahí y debo estar muy fino. Es de hacer el seguimiento deportivo, personal, cómo actúan, comportamiento; es una valoración, cuidado, nivel de trabajo, dieta; todo eso es muy importante a nivel profesional. Si queremos estar al máximo nivel, queremos ir al Mundial en el 2030; vas si estás al máximo nivel, cualquiera no va. O te exiges de más o nunca estarás; yo soy el primero, Federación y futbolistas. Aquí no nos valen futbolistas que vengan a pasar el rato, queremos futbolistas que vengan a competir, partirse la piel por la selección, compañeros, federación y país, con calidad o menos, pero cuanta más calidad, mejor”, señaló.

Finalmente, el estratega de Honduras se refirió a cómo será el partido ante Perú: “Intentaremos aprovechar el balón, el 1 contra 1, en velocidad; elegimos a un tipo de futbolistas y ahora buscamos ayudarles a que puedan mostrar esa calidad y capacidad de ganar el partido”.

¿Cuándo juega Perú vs Honduras?

Perú jugará con Honduras este martes 31 de marzo, encuentro que se disputará en el estadio Estadio Butarque, Leganés, España, recinto que cuenta con una capacidad para 12.454 espectadores. La hora pactada será a la 1.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes.