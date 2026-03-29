Adrián Quiroz, jugador de Los Chankas, confesó el inédito consejo de Mano Menezes: "Me dijo que..."

Perú perdió en su primer amistoso bajo el mando de Mano Menezes, pero en el desarrollo de juego se pudo ver a nuevos talentos como el de Adrián Quiroz. En los pocos minutos que tuvo, el jugador de Los Chankas demostró su alto nivel de rendimiento y esto también se debe por la charla que tuvo con el entrenador brasileño antes de saltar al campo de juego.

La nueva era de la selección peruana empezó con Mano Menezes, quien es uno de los entrenadores más conocidos de su país y empezó con una llamativa convocatoria. Entre los nombres que figuraron en la nómina estuvo el de Adrián Quiroz. La figura de Los Chankas viene de tener un buen rendimiento en su club y esto quedó demostrado en su primer partido con la ‘Bicolor’.

Adrián Quiroz revela conversación con Mano Menezes

La primera experiencia de Adrián Quiroz en la selección ha sido ante Senegal, equipo que jugará el Mundial 2026 y se alista para el mayor evento del fútbol. La realidad de la selección peruana es otra y es que el nuevo comando técnico está buscando armar un equipo equilibrado.

Al término del partido, Adrián Quiroz reveló el consejo que le dio Mano Menezes antes de su debut. “El profesor me dijo que entre con confianza, que juegue como lo estoy haciendo en el club, y que analice las jugadas que piense rápido porque ellos presionan mucho y que me deseaba lo mejor, que sea el inicio de una estupenda carrera”, precisó.

Adrián Quiroz debutó en la selección peruana.

Una de las más claras del partido y que habría significado el descuento del partido ante Senegal la tuvo precisamente Adrián Quiroz. Su remate chocó en el travesaño. “Yo iba picando y vi al arquero un poco salido, entonces no dudé en pegarle de primera. Mérito del arquero que llegó a sacar ese tiro”, expresó.