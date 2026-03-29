Figura de Honduras es baja para enfrentar a Perú en partido amistoso: "Se ausenta por..."

A pocas horas de disputarse el partido con la selección peruana, se confirmó que Honduras sufrió la inesperada salida de uno de sus futbolistas que estaba siendo parte de la concentración con el plantel. Ambos equipos buscarán las victorias a pesar de no contar con todas sus figuras.

La 'Bicolor' dio inicio a una nueva etapa bajo la dirección de Mano Menezes. Luego de la derrota ante Senegal, ahora, la selección peruana se alista para enfrentarse a Honduras, quienes estarán disputando su primer partido del año.

Honduras sufre sensible baja para enfrentar a Perú

La selección hondureña confirmó la baja del jugador Jorge Álvarez, quien se reveló que dejó la concentración en España de un momento a otro y esto hizo que el entrenador cambie sus planes pensando en su próximo rival.

La Federación de Fútbol de Honduras realizó un comunicado donde se explica el motivo de su salida. En él, se indica que el mediocampista fue desconvocado tras recibir un permiso especial para atender una emergencia familiar.

“En línea con los principios institucionales y el acompañamiento integral a nuestros futbolistas, el cuerpo técnico ha brindado el respaldo correspondiente al jugador, comprendiendo la importancia de atender este tipo de situaciones personales”, señaló la Federación en el comunicado.

Ahora, al no contar con la presencia de este futbolista, que era uno de los titulares, el esquema del entrenador hondureño se verá afectado, y es que también se confirmó que no se convocará a ningún jugador pensando en el amistoso ante Perú.

¿Cuándo juegan Perú vs. Honduras?

El partido entre Perú vs Honduras se jugará el martes 31 de marzo desde las 13 horas. El historial de partidos inclina un favoritismo para la selección peruana. En los últimos tres partidos, Perú conquistó dos victorias y apenas un empate.