Revelan el firme motivo por el que Pablo Guede no convocó a Guerrero y Cantero en Alianza: "No..."

Una de las noticias más sorprendentes fue la ausencia de Paolo Guerrero y Alan Cantero en la lista de convocados de Alianza Lima para el partido ante CD Moquegua por la fecha 13, un duelo esencial en su pelea por el título del Torneo Apertura. Ambos son habituales titulares y recientemente se conoció el contundente motivo por el que Pablo Guede los dejó fuera de este trascendental encuentro.

¿Por qué Pablo Guede no convocó a Paolo Guerrero y Alan Cantero?

Los blanquiazules saben que no pueden reservarse nada en este tramo de la temporada, ya que un tropiezo podría significar perder el título del Apertura. Por ello, sorprendió que el técnico argentino decidiera dejar fuera de la convocatoria a Paolo Guerrero y Alan Cantero, dos titulares indiscutibles.

Ante ello, durante el programa 'Zona Mixta', el periodista David Chávez reveló que la determinación de Pablo Guede responde netamente a un criterio técnico, con el fin de reservar a ambos jugadores para el próximo compromiso, que será el clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Pablo Guede dejó fuera a Paolo Guerrero y Alan Cantero para el partido con CD Moquegua

"Paolo Guerrero y Cantero no están en la lista de concentrados, sorprende bastante. El tema es que Alianza tiene que jugar contra Cristal la próxima semana. Serán reservados por precaución; entendemos que no hay lesión", señaló el comunicador.

En esa línea, el hombre de prensa fue claro al señalar que ambos jugadores no se encuentran lesionados, una noticia que reduce la preocupación de los hinchas. De esta forma, Guerrero y Cantero tendrán la opción de descansar una semana para llegar en las mejores condiciones al duelo con los rimenses.

¿Quiénes reemplazarán a Paolo Guerrero y Alan Cantero en Alianza Lima?

La ausencia de Paolo Guerrero en la delantera le abre el camino a Luis Ramos para ser el atacante del equipo. El futbolista nacional tiene altas opciones de ser titular, considerando que Federico Girotti recién vuelve de una lesión.

Por su parte, todo hace indicar que Kevin Quevedo será el encargado de sustituir a Alan Cantero por la banda derecha. El extremo de 29 años tendrá la oportunidad de demostrar sus cualidades y volver a su mejor nivel.