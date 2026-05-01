Sin Guerrero, pero con Girotti: Alianza Lima sorprende con lista de convocados ante Moquegua

Este sánbado 2 de mayo, Alianza Lima enfrentará a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con el objetivo de sacar los tres puntos y seguir cuidando el primer lugar de la tabla de posiciones. Encuentro en el que Pablo Guede realizará varios cambios, como por ejemplo, dejar fuera de la lista de convocados a Paolo Guerrero y a Alan Cantero, mientras que Federico Girotti sí estará incluido.

De acuerdo a la última información que brindó el periodista José Varela, el entrenador argentino decidió realizar drásticos cambios en la lista de convocados y dejó fuera al ‘Depredador’, quien lleva anotados 4 goles en la temporada y también sacó de la lista a Alan Cantero.

En su lugar, Pablo Guede decidió incluir en esta lista a Federico Girotti, quien ya se recuperó de la luxación de hombro que sufrió ante ADT el pasado 14 de abril en la ciudad de Tarma, donde sufrió esta dura lesión que no le dejó jugar con normalidad el segundo tiempo. De momento, se desconoce el motivo por el que ambos salieron de la convocatoria, pero todo hace indicar que se trataría de una decisión técnica.

Federico Girotti tiene chances de ser titular.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs CD Moquegua por la Liga 1 2026?

El duelo entre Alianza Lima vs CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 está pactado para el domingo 2 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs CD Moquegua por la Liga 1 2026?

El choque entre Alianza Lima vs CD Moquegua por el Torneo Apertura está pactado para empezar a las 8.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs CD Moquegua por la Liga 1 2026?

La transmisión de Alianza Lima vs CD Moquegua estará a cargo de L1 Max, canal que puedes encontrar en las señales de DirecTV, Movistar, Best Cable y otras operadoras. También puedes seguirlo vía streaming en L1 Play.