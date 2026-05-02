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PREVIA
Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Apertura 2026

¿A qué hora juega Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2026 y dónde ver partido?

Los Chankas se enfrentarán a Deportes Garcilaso en un partido crucial del Torneo Apertura, en el Estadio Municipal. Conoce la programación aquí.

Antonio Vidal
Los Chankas se enfrentarán a Deportivo Garcilaso. Foto: composición Líbero/IG
Los Chankas se enfrentarán a Deportivo Garcilaso. Foto: composición Líbero/IG
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¡Un partido clave en la temporada! Los Chankas recibirán la visita de Deportes Garcilaso por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho encuentro se realizará en el Estadio Municipal Los Chankas, recinto que cuenta con una capacidad para 10.000 personas. Este compromiso será importante para el elenco de Andahuaylas, que, tras caer frente a ADT, buscará la victoria, sobre todo para seguir peleando el liderato con Alianza Lima, que se encuentra puntero por diferencia de goles. A continuación, la programación de este partidazo.

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO por la Liga 1 2026.

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¿A qué hora juega Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso por la Liga 1?

El partido entre Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso lo podrás seguir desde la 1.00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Municipal Los Chankas. Si te encuentras fuera de suelo peruano, Líbero te ha preparado la lista de horarios para otros países.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 9.00 p. m.
  • México: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Este): 8.00 p. m. / (Pacífico): 5.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (día siguiente)
Así luce el Estadio Municipal Los Chankas

Así luce el Estadio Municipal Los Chankas

¿Dónde ver Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso por la Liga 1?

La transmisión de este encuentro se podrá seguir mediante la señal de L1 Max, que también podrás encontrar en la parrilla de Movistar. Además, tienes la opción de ver el partido vía streaming mediante L1 Play.

Si te encuentras en Estados Unidos y deseas apoyar a tu equipo favorito, podrás hacerlo por la plataforma de Fanatiz.

¿Cuándo juega Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso por la Liga 1?

Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso se jugará este lunes 4 de mayo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1, en un encuentro muy importante para los Guerreros, quienes luchan por alzarse con el primer capítulo del torneo local. Garcilaso, en tanto, buscará alejarse de las zonas más bajas.

Últimos partidos entre Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso

  • 18.07.25 – L1: Deportivo Garcilaso 3-0 Los Chankas
  • 10.02.25 – L1: Los Chankas 2-2 Deportivo Garcilaso
  • 29.09.24 – L1: Los Chankas 1-0 Deportivo Garcilaso
  • 28.04.24 – L1: Deportivo Garcilaso 1-1 Los Chankas

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima121729
2. Los Chankas12729
3. Cienciano121023
4. Universitario12621
5. Comerciantes Unidos12219
6. Cusco FC12-419
7. Melgar12217
8. UTC12016
9. CD Moquegua12-416
10. Juan Pablo II12-915
11. Sporting Cristal12014
12. Alianza Atlético12014
13. ADT12013
14. Deportivo Garcilaso12-413
15. Sport Huancayo12-412
16. Sport Boys13-612
17. Atlético Grau12-510
18. FC Cajamarca13-89

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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