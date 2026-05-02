¿A qué hora juega Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2026 y dónde ver partido?

¡Un partido clave en la temporada! Los Chankas recibirán la visita de Deportes Garcilaso por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho encuentro se realizará en el Estadio Municipal Los Chankas, recinto que cuenta con una capacidad para 10.000 personas. Este compromiso será importante para el elenco de Andahuaylas, que, tras caer frente a ADT, buscará la victoria, sobre todo para seguir peleando el liderato con Alianza Lima, que se encuentra puntero por diferencia de goles. A continuación, la programación de este partidazo.

¿A qué hora juega Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso por la Liga 1?

El partido entre Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso lo podrás seguir desde la 1.00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Municipal Los Chankas. Si te encuentras fuera de suelo peruano, Líbero te ha preparado la lista de horarios para otros países.

Perú, Colombia, Ecuador : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Bolivia, Venezuela : 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. México : 6.00 p. m.

: 6.00 p. m. Estados Unidos (Este) : 8.00 p. m. / (Pacífico): 5.00 p. m.

: 8.00 p. m. / (Pacífico): 5.00 p. m. España: 2.00 a. m. (día siguiente)

Así luce el Estadio Municipal Los Chankas

¿Dónde ver Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso por la Liga 1?

La transmisión de este encuentro se podrá seguir mediante la señal de L1 Max, que también podrás encontrar en la parrilla de Movistar. Además, tienes la opción de ver el partido vía streaming mediante L1 Play.

Si te encuentras en Estados Unidos y deseas apoyar a tu equipo favorito, podrás hacerlo por la plataforma de Fanatiz.

¿Cuándo juega Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso por la Liga 1?

Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso se jugará este lunes 4 de mayo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1, en un encuentro muy importante para los Guerreros, quienes luchan por alzarse con el primer capítulo del torneo local. Garcilaso, en tanto, buscará alejarse de las zonas más bajas.

Últimos partidos entre Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso

18.07.25 – L1: Deportivo Garcilaso 3-0 Los Chankas

10.02.25 – L1: Los Chankas 2-2 Deportivo Garcilaso

29.09.24 – L1: Los Chankas 1-0 Deportivo Garcilaso

28.04.24 – L1: Deportivo Garcilaso 1-1 Los Chankas

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026