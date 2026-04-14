Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 15 de abril: programación, horarios y canales de TV
Con el Real Madrid vs Bayern por la Champions y la Libertadores, te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 15 de abril.
Se definen a los finalistas de la Champions League; además, las acciones continúan en la Copa Libertadores y Sudamericana. Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 15 de abril, donde el duelo más destacado es el Bayern Munich vs. Real Madrid. Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO.
Partidos de hoy por Champions League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Bayern Múnich vs Real Madrid
|ESPN y Disney Plus.
|14:00
|Arsenal vs. Sporting CP
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por Liga 1 Perú 2026
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|UTC vs. Sport Huancayo
|L1 MAX
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Cruzeiro vs. U. Católica
|ESPN 2 y Disney Plus.
|17:00
|Libertad vs. Rosario Central
|ESPN y Disney Plus.
|19:00
|Corinthians vs. Ind. Santa Fe
|ESPN y Disney Plus.
|19:00
|Fluminense vs. Independiente Rivadavia
|ESPN 7 y Disney Plus.
|21:00
|IDV vs. Universidad Central
|ESPN 6 y Disney Plus.
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Caracas vs. Independiente
|ESPN 3 y Disney Plus
|17:00
|Racing vs Botafogo
|DGO
|19:00
|Olimpia vs Barracas Central
|ESPN 3 y Disney Plus
|19:30
|River Plate vs. Carabobo
|ESPN 5 y Disney Plus
|21:00
|América de Cali vs. Alianza Atlético
|DirecTV Sports y DGO
|21:00
|Millonarios vs. Boston River
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|Canal
|13:00
|Al Nassr vs. Al Ettifaq
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|12:10
|Gimnasia Mendoza vs. Gimnasia y Tiro
Partidos de hoy por Copa de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Sporting FC vs Saprissa
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Aurora FC vs. Marquense
|Bet365
|19:00
|Guastatoya vs. Antigua
|Bet365
|21:00
|Municipal vs. Comunicaciones
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Juticalpa vs. Platense
Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|UNAN-Managua vs. Rancho Santana
|19:00
|Matagalpa vs. Managua
|20:00
|Real Estelí vs. Walter Ferretti
Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Los Ángeles Galaxy vs. Toluca
|Disney Plus
|22:30
|Seattle Sounders vs. Tigres
|Disney Plus
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90