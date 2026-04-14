Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 15 de abril: programación, horarios y canales de TV

Con el Real Madrid vs Bayern por la Champions y la Libertadores, te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 15 de abril.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY miércoles 15 de abril.
Programación de partidos que se realizarán HOY miércoles 15 de abril.
Se definen a los finalistas de la Champions League; además, las acciones continúan en la Copa Libertadores y Sudamericana. Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 15 de abril, donde el duelo más destacado es el Bayern Munich vs. Real Madrid. Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO.

Partidos de hoy por Champions League

HorariosPartidosCanales
14:00Bayern Múnich vs Real MadridESPN y Disney Plus.
14:00Arsenal vs. Sporting CPESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por Liga 1 Perú 2026

HoraPartidoCanal
15:00UTC vs. Sport HuancayoL1 MAX

Partidos de hoy por Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Cruzeiro vs. U. CatólicaESPN 2 y Disney Plus.
17:00Libertad vs. Rosario CentralESPN y Disney Plus.
19:00Corinthians vs. Ind. Santa FeESPN y Disney Plus.
19:00Fluminense vs. Independiente RivadaviaESPN 7 y Disney Plus.
21:00IDV vs. Universidad CentralESPN 6 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Caracas vs. IndependienteESPN 3 y Disney Plus
17:00Racing vs BotafogoDGO
19:00Olimpia vs Barracas CentralESPN 3 y Disney Plus
19:30River Plate vs. CaraboboESPN 5 y Disney Plus
21:00América de Cali vs. Alianza AtléticoDirecTV Sports y DGO
21:00Millonarios vs. Boston RiverDSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga Arabia Saudita

HoraPartidoCanal
13:00Al Nassr vs. Al EttifaqBet365

Partidos de hoy por la Copa Argentina

HoraPartidoCanal
12:10Gimnasia Mendoza vs. Gimnasia y Tiro

Partidos de hoy por Copa de Costa Rica

HoraPartidoCanal
20:00Sporting FC vs SaprissaBet365

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HorariosPartidosCanales
16:00Aurora FC vs. MarquenseBet365
19:00Guastatoya vs. AntiguaBet365
21:00Municipal vs. ComunicacionesBet365

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HoraPartidoCanal
20:00Juticalpa vs. Platense

Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua

HorariosPartidosCanales
17:00UNAN-Managua vs. Rancho Santana
19:00Matagalpa vs. Managua
20:00Real Estelí vs. Walter Ferretti

Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup

HorariosPartidosCanales
20:00Los Ángeles Galaxy vs. TolucaDisney Plus
22:30Seattle Sounders vs. TigresDisney Plus

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

