¿A que hora juega Bayern Munich vs Real Madrid y donde ver el partido por Champions League?

Este miércoles 15 de abril, Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentarán en la Champions League en el Allianz Arena, buscando una remontada tras el 2-1 en la ida.

Antonio Vidal
Real Madrid buscará la remontada ante Bayern Múnich. Foto: composición Líbero/IG
Este miércoles 15 de abril se vivirá un partidazo por la Champions League. Real Madrid contra Bayern Múnich, compromiso que será la vuelta, se realizará en el Estadio Allianz Arena. Este encuentro será crucial, sobre todo para los blancos quien en el Santiago Bernabeu cayó 2-1 frente a los ‘Bavaros’ por lo que deberán desde los primeros minutos a buscar el gol que les permita remontar el marcador. A continuación la programación de este encuentro.

Ricardo Gareca le preguntó a Zambrano si se molestó por no llevarlo al Mundial. Foto: composición Líbero/La Sustancia

PUEDES VER: Gareca le pidió a Zambrano que se sincere por dejarlo fuera del Mundial: "¿Te enojaste conmigo?"

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs Real Madrid por la Champions League?

Este partido de vuelta se podrá vivir desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Sin embargo, si te encuentras fuera del país, no te preocupes, aquí Líbero te trae la lista de horarios para otros países.

  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs Real Madrid por la Champions League?

La transmisión de este encuentro estará a cargo de ESPN, pero recuerda que también lo podrás seguir por Disney+ vía streaming. Otra opción totalmente gratis es aquí, en Líbero que te llevará la cobertura completa minuto a minuto del partido.

  • Argentina: Fox Sports, Disney+
  • Bolivia: ESPN, Disney+
  • Brasil: Max Brazil
  • Chile: ESPN, Disney+
  • Colombia: ESPN, Disney+
  • Costa Rica: ESPN, Disney+
  • Ecuador: ESPN, Disney+
  • El Salvador: ESPN, Disney+
  • Guatemala: ESPN, Disney+
  • Honduras: ESPN, Disney+
  • México: FOX One
  • Nicaragua: ESPN, Disney+
  • Panamá: Bluu, ESPN, Disney+
  • Paraguay: ESPN, Disney+
  • Perú: ESPN, Disney+
  • República Dominicana: ESPN, Disney+
  • Uruguay: ESPN, Disney+
  • Venezuela: ESPN, Disney+
  • Surinam: Bluu, ATV Suriname

¿Cuándo juega Bayern Múnich vs Real Madrid por la Champions League?

Este encuentro se realizará este miércoles 15 de abril, en el Estadio Allianz Arena, que cuenta con una capacidad para 75.024 espectadores.

Posible formación del Bayern Múnich vs Real Madrid

Mientras que los dirigidos por Vincent Kompany usarían la popular formación 4-3-3 en el formato ofensivo, es decir con un ‘10’ detrás del delantero. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa usarán un clásico formación que sería la 4-4-2 de manera abierta.

Así formaría Bayern Múnich y Real Madrid. Foto: Marca

AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

Lo más visto

  1. Barcelona fuera de la Champions League: venció 2-1 al Atlético Madrid, pero no le alcanzó

Notas Recomendadas

