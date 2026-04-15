Alineaciones Bayern Múnich vs. Real Madrid: onces confirmados para la vuelta de Champions League

Llegó el momento de vivir un emocionante enfrentamiento entre Bayern Múnich vs Real Madrid por el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El cuadro bávaro llega con ventaja a este duelo y buscará sellar su clasificación a semifinales en casa. Por su parte, los ‘blancos’ quieren dar el golpe en el Allianz Arena y apelara a las remontadas en una mágica noche europea. Conoce las alineaciones que presentarán ambas escuadras.

Alineación del Bayern Múnich

Manuel Neuer; Josip Stanisic, Janathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Jamal Musiala; Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

El DT Vincent Kompany sabe que no puede relajarse ante uno de los rivales más complicados de todo el continente europeo, por lo que alista a su mejor oncena con la finalidad de sellar su clasificación a las semifinales. En su plantel destacan grandes jugadores empezando con Manuel Neuer en el arco, quien parece no envejecer y sigue siendo vital en el arco.

Bayern Múnich busca hacer respetar su localía y clasificar a semis de Champions League

Asimismo, jugadores como Stanisic y Laimer también buscan destacar conectando con el mediocentro para poder salir jugando desde su área, un factor que los llevó a ser dominadores en la ida. Por su parte, el mediocampo cuenta con grandes jugadores como Kimmich y Musiala ambos piezas esenciales.

Sin embargo, el gran poderío del Bayern Múnich está en su delantera donde su jugadores más importantes es Olise, quien fue una pesadilla para los madrileños en la ida. Además de la jerarquía de Harry Kane cono el ‘9’ del equipo y un ‘Lucho’ Díaz como alternativa por las bandas.

Alineación del Real Madrid

Andriy Lunin; Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Eder Militao, Trend Alexander-Anold; Federico Valverde, Arda Güler, Brahim Díaz, Jude Bellingham; Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

El Real Madrid sabe que tiene una dura tarea por delante, ya que enfrentarán a un equipo que no conoce de derrotas por varias fechas y que es reconocido por su gran nivel en Europa. No obstante, si hay un equipo que puede sacar adelante esta llave son los blancos, quienes son expertos en remontadas.

Real Madrid buscará remontar el 2-1 en contra ante el Bayern Múnich.

El equipo base no plantea grandes modificaciones en comparación la ida, salvo modificaciones específicas como el ingreso de Ferland Mendy por la banda izquierda y el de Eder Militao en la dupla de centrales. Por su parte, Jude Bellingham entrará en el mediocampo para darle jerarquía en la ofensiva.

En la delantera se mantendrán Vinicius Jr y Kilian Mbappé, ambos son los goleadores del equipo y las principales cartas ofensivas del Real Madrid, por lo que tendrán la dura tarea de encabezar la remontada.