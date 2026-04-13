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Canal confirmado para ver América de Cali vs Alianza Atlético por la Copa Sudamericana 2026

Luego de empatar en la primera fecha, América de Cali recibirá a Alianza Atlético en un partido que podrá dejar a un único líder por la Copa Sudamericana.

Gary Huaman
América de Cali será local ante Alianza Atlético de Sullana en el Olímpico Pascual Guerrero.
América de Cali será local ante Alianza Atlético de Sullana en el Olímpico Pascual Guerrero. | Foto: composición Líbero
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América de Cali vs Alianza Atlético protagonizarán uno de los encuentros más emocionantes de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. En la siguiente nota podrás revisar la fecha, hora y canal de transmisión de este compromiso.

Alianza Atlético igualó con Tigre.

PUEDES VER: Alianza Atlético rescató un empate 1-1 ante Tigre en su debut por la Copa Sudamericana 2026

¿Dónde ver América de Cali vs Alianza Atlético por la Copa Sudamericana?

La transmisión del duelo entre América de Cali vs Alianza Atlético por la fecha 2 de la Copa Sudamericana estará a cargo del canal DSports y la plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica.

¿Cuándo y a qué hora juegan América de Cali vs Alianza Atlético por la Copa Sudamericana?

El choque entre América de Cali vs Alianza Atlético por la Copa Sudamericana 2026 se jugará este miércoles 15 de abril a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana y colombiana).

¿Cómo vienen América de Cali vs Alianza Atlético por la Copa Sudamericana?

Se viene un decisivo partido entre América de Cali y Alianza Atlético, pues ambos equipos empataron en el arranque de la fase de grupos de este torneo internacional. Los Diablos Rojos igualaron 1-1 con Macará en Ecuador y los Churres también empataron por el mismo marcador frente a Tigre en el Miguel Grau del Callao.

En cuanto al torneo colombiano, América de Cali se encuentra muy relegado en la tabla de posiciones, pues se encuentra en la séptima casilla con 24 unidades y viene de perder por 2-0 ante Cúcuta. Además, de 15 partidos jugados, Los Diablos Rojos ganaron siete, empataron tres y perdieron cinco.

Por su parte, Alianza Atlético no está teniendo una buena temporada en el Torneo Apertura, pues de nueve fechas jugadas, apenas han ganado dos encuentros, empataron cinco y perdieron los dos restantes. En cuanto a la tabla de posiciones, los Churres marchan en el décimo puesto con 11 puntos.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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