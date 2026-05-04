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Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: Así marcha el Grupo B
Conoce cómo marcha la clasificación en la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana con los resultados de Cienciano, Juventud, Atlético Mineiro y Academia Puerto Cabello.
Cienciano aspira a conquistar nuevamente la Copa Sudamericana y, en esa línea, ha obtenido resultados muy positivos en la actual edición frente a Atlético Mineiro, Juventud y Academia Puerto Cabello, equipos que integran su grupo. Por ello, a continuación se detalla cómo va la clasificación en la tabla de posiciones de los clubes mencionados.
PUEDES VER: Alineaciones de Cienciano vs Puerto Cabello: el posible once de Horacio Melgarejo por Sudamericana
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con Cienciano
|CLUBES
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Cienciano
|3
|3
|7
|2. Juventud
|3
|3
|4
|3. Puerto Cabello
|3
|-5
|3
|4. Atlético Mineiro
|3
|-1
|3
Partidos de la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026
La cuarta jornada de la Copa Sudamericana 2026 ofrecerá varios duelos atractivos; no obstante, la atención se concentrará en el Grupo B, donde Cienciano podría quedar muy cerca de asegurar su pase a la siguiente fase si consigue ganar. Estos son los partidos del grupo del equipo cusqueño:
- Juventud vs. Atlético Mineiro - martes 5 de mayo a las 5.00 p. m. (hora peruana)
- Puerto Cabello vs. Cienciano - martes 5 de mayo a las 7.30 p. m. (hora peruana)
Cienciano busca clasificar como líder del grupo B en la Copa Sudamericana 2026
Resultados de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026
Cienciano ya ha jugado tres jornadas y se encuentra muy bien posicionado para conseguir su clasificación a los octavos de final de la Sudamericana 2026. Por ello, repasamos los resultados que le permitieron quedar al frente de su grupo.
- Juventud 1-1 Cienciano (Fecha 1)
- Cienciano 2-0 Academia Puerto Cabello (Fecha 2)
- Cienciano 1-0 Atlético Mineiro (Fecha 3)
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