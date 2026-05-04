Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: Así marcha el Grupo B

Cienciano aspira a conquistar nuevamente la Copa Sudamericana y, en esa línea, ha obtenido resultados muy positivos en la actual edición frente a Atlético Mineiro, Juventud y Academia Puerto Cabello, equipos que integran su grupo. Por ello, a continuación se detalla cómo va la clasificación en la tabla de posiciones de los clubes mencionados.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con Cienciano

CLUBES PJ DG PUNTOS 1. Cienciano 3 3 7 2. Juventud 3 3 4 3. Puerto Cabello 3 -5 3 4. Atlético Mineiro 3 -1 3

Partidos de la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

La cuarta jornada de la Copa Sudamericana 2026 ofrecerá varios duelos atractivos; no obstante, la atención se concentrará en el Grupo B, donde Cienciano podría quedar muy cerca de asegurar su pase a la siguiente fase si consigue ganar. Estos son los partidos del grupo del equipo cusqueño:

Juventud vs. Atlético Mineiro - martes 5 de mayo a las 5.00 p. m. (hora peruana)

Puerto Cabello vs. Cienciano - martes 5 de mayo a las 7.30 p. m. (hora peruana)

Cienciano busca clasificar como líder del grupo B en la Copa Sudamericana 2026

Resultados de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Cienciano ya ha jugado tres jornadas y se encuentra muy bien posicionado para conseguir su clasificación a los octavos de final de la Sudamericana 2026. Por ello, repasamos los resultados que le permitieron quedar al frente de su grupo.