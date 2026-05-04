0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: Así marcha el Grupo B

Conoce cómo marcha la clasificación en la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana con los resultados de Cienciano, Juventud, Atlético Mineiro y Academia Puerto Cabello.

Luis Blancas
Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026
Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Cienciano aspira a conquistar nuevamente la Copa Sudamericana y, en esa línea, ha obtenido resultados muy positivos en la actual edición frente a Atlético Mineiro, Juventud y Academia Puerto Cabello, equipos que integran su grupo. Por ello, a continuación se detalla cómo va la clasificación en la tabla de posiciones de los clubes mencionados.

Alineaciones de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026

PUEDES VER: Alineaciones de Cienciano vs Puerto Cabello: el posible once de Horacio Melgarejo por Sudamericana

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con Cienciano

CLUBESPJDGPUNTOS
1. Cienciano337
2. Juventud334
3. Puerto Cabello3-53
4. Atlético Mineiro3-13

Partidos de la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

La cuarta jornada de la Copa Sudamericana 2026 ofrecerá varios duelos atractivos; no obstante, la atención se concentrará en el Grupo B, donde Cienciano podría quedar muy cerca de asegurar su pase a la siguiente fase si consigue ganar. Estos son los partidos del grupo del equipo cusqueño:

  • Juventud vs. Atlético Mineiro - martes 5 de mayo a las 5.00 p. m. (hora peruana)
  • Puerto Cabello vs. Cienciano - martes 5 de mayo a las 7.30 p. m. (hora peruana)
Cienciano busca clasificar como líder del grupo B en la Copa Sudamericana 2026

Cienciano busca clasificar como líder del grupo B en la Copa Sudamericana 2026

Resultados de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Cienciano ya ha jugado tres jornadas y se encuentra muy bien posicionado para conseguir su clasificación a los octavos de final de la Sudamericana 2026. Por ello, repasamos los resultados que le permitieron quedar al frente de su grupo.

  • Juventud 1-1 Cienciano (Fecha 1)
  • Cienciano 2-0 Academia Puerto Cabello (Fecha 2)
  • Cienciano 1-0 Atlético Mineiro (Fecha 3)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver partido Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

  2. Jorge Araujo elogió a delantero que firmó con Universitario hasta 2028: "Importante"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano