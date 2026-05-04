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Alineaciones de Cienciano vs Puerto Cabello: el posible once de Horacio Melgarejo por Sudamericana

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano y Eduardo Saragó de Academia Puerto Cabello alistan su posible once para el partido de la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

Luis Blancas
Alineaciones de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026
Alineaciones de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026 | Composición: Líbero
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Cienciano jugará su cuarto encuentro en la Copa Sudamericana 2026 frente a Academia Puerto Cabello el martes 5 de mayo, desde las 7:30 p.m., en el Polideportivo Misael Delgado, en Venezuela. En ese contexto, el entrenador Horacio Melgarejo, fiel a su estilo, alista su mejor alineación con el objetivo de sumar 3 puntos y seguir cerca de la clasificación a la siguiente fase del certamen sudamericano.

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Posible alineación de Cienciano vs Puerto Cabello

  • Alineación de Cienciano: Espinoza; Núñez, Amondarain, Becerra; Barreto, Robles, Martinich, Souza; Bandiera, Hohberg y Garcés.

Horacio Melgarejo tiene como objetivo viajar a Venezuela para obtener los tres puntos, con la intención de ganar tranquilidad y mantenerse en la cima del grupo B de la Copa Sudamericana 2026, zona que comparte con su próximo adversario, Puerto Cabello, además de Atlético Mineiro de Brasil y Juventud de Uruguay.

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, alista su mejor once para vencer a Puerto Cabello

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Por ese motivo, el técnico argentino de 52 años prepara una formación parecida a la que empleó cuando el conjunto peruano y el venezolano se enfrentaron en la segunda jornada del torneo sudamericano, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde se impuso por 2-0.

Posible alineación de Puerto Cabello vs Cienciano

  • Alineación de Academia Puerto Cabello: Graterol; González, Ramos, Bortagaray, Rosales; Bamba, Lima, Barros, Casiani; Flores y Pernía.
Academia Puerto Cabello buscará los 3 puntos de local ante Cienciano por Copa Sudamericana

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Eduardo Saragó es consciente de que su equipo todavía puede terminar primero o segundo de su grupo en la Copa Sudamericana 2026, por lo que apostará por sus titulares para imponerse a Cienciano del Cusco en el Polideportivo Misael Delgado, en Venezuela.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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