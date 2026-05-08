ALERTA MÁXIMA en Walmart de Rome: un hombre pensó que podía ENGAÑAR al sistema, pero ahora enfrenta MÚLTIPLES CARGOS

Un residente del estado de Nueva York quedó en el centro de una investigación policial tras intentar comprar un rifle en una tienda Walmart en Rome, Estados Unidos. Las autoridades aseguran que el hombre habría proporcionado información falsa durante el proceso federal de verificación para adquirir el arma, lo que terminó derivando en varios cargos penales en su contra. El caso generó atención en Estados Unidos debido al estricto control aplicado a la compra de armas de fuego en el país.

Harvey J. Dingman intentó comprar un rifle en un Walmart de Rome el 20 de abril y falsificó información en el formulario federal.

Hombre intentó comprar un rifle en Walmart de Rome y quedó bajo investigación policial

De acuerdo con información publicada por The Daily Sentinel, Harvey J. Dingman, de 51 años y residente de Vienna, intentó adquirir un rifle el pasado 20 de abril en Walmart en Rome. Sin embargo, durante la revisión obligatoria realizada a través del sistema federal de antecedentes, las autoridades detectaron irregularidades en la documentación presentada.

La Policía Estatal de Nueva York sostiene que el hombre habría mentido en el formulario federal utilizado para la compra de armas de fuego en Estados Unidos. Como resultado, la transacción fue rechazada inmediatamente después de que el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales identificara antecedentes que lo inhabilitaban legalmente para concretar la compra.

The Daily Sentinel señaló que las autoridades consideran que el acusado intentó ocultar información relevante para superar el control de seguridad exigido en Walmart en Estados Unidos y en otros establecimientos autorizados para la venta de armas.

Policía de Nueva York encontró armas en la vivienda del acusado tras el caso en Walmart en EE. UU.

Tras el intento fallido de compra en Walmart en Rome, los investigadores ejecutaron una orden de registro en la vivienda de Dingman, ubicada en Vienna. Según detallaron los agentes, durante el operativo fueron confiscadas tres armas largas.

Las autoridades también indicaron que una de las armas no estaba almacenada de forma segura dentro de la residencia, lo que derivó en nuevos señalamientos judiciales. A raíz de esta situación, el hombre enfrenta tres cargos por posesión ilegal de armas en cuarto grado, además de acusaciones por falsificación de registros comerciales en primer grado, intento de compra ilegal de armas y almacenamiento inseguro de armas de fuego.

The Daily Sentinel informó además que Dingman fue liberado posteriormente bajo citación y deberá comparecer ante el Tribunal Municipal de Vienna para responder por los delitos que se le imputan. El caso vuelve a poner el foco en los controles de seguridad implementados en Walmart en Estados Unidos y en otras cadenas comerciales del país que venden armas de fuego bajo regulación federal.