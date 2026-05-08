ALERTA MÁXIMA por amenazas en Walmart de Seward: tienda CERRÓ durante más de dos horas, ¿cuál es su SITUACIÓN AHORA?

Una fuerte movilización policial se registró en el Walmart de Seward, en Estados Unidos, luego de una amenaza de bomba que obligó a evacuar la tienda y a cerrarla durante más de dos horas la noche del jueves. El hecho, investigado por la Oficina del Sheriff del Condado de Seward junto con el Departamento de Policía local, fue catalogado preliminarmente como una posible llamada falsa, aunque activó todos los protocolos de seguridad en el establecimiento.

La Oficina del Sheriff del Condado de Seward y la Policía de Seward investigaron una posible amenaza en un Walmart local.

Las amenazas recibidas en el Walmart de Seward serían "probablemente un caso de swatting"

La situación en el Walmart de Seward, en el estado de Nebraska, generó preocupación en Estados Unidos luego de que se reportara una amenaza de bomba que obligó a cerrar el local y a evacuar a clientes y trabajadores. Según confirmó el jefe de policía Brian Peters, la alerta se originó tras una llamada anónima recibida por un empleado alrededor de las 5:45 p. m., en la que se advertía sobre supuestos artefactos explosivos colocados en los alrededores del edificio.

De acuerdo con el reporte oficial citado por KOLN, Peters explicó: "Obviamente, debemos tomarlos a todos en serio y tratarlos como si fueran reales. Esto supone una enorme carga para nuestros recursos". La rápida respuesta policial llevó al cierre preventivo del Walmart de Seward, ubicado cerca de Fletcher Road y la autopista South Highway 15, mientras se aseguraba la zona.

¿Cuál es la situación actual del Walmart de Seward?

Tras la alerta inicial, agentes de la policía de Seward llegaron al lugar antes de las 6:00 p. m. y comenzaron la evacuación inmediata de entre 20 y 30 personas, la mayoría empleados del Walmart. Los clientes fueron guiados fuera del establecimiento hacia zonas seguras cercanas a la autopista 15, mientras se establecía un perímetro de seguridad en la zona.

Poco después, las autoridades solicitaron apoyo de unidades especializadas de Lincoln, incluyendo un perro detector de explosivos. Según el informe policial, alrededor de las 6:10 p. m. se detectó que una amenaza similar también había sido reportada en otro Walmart, esta vez en Kearney, lo que elevó el nivel de alerta en la región.

La inspección dentro del establecimiento se realizó cerca de las 7:17 p. m. y, tras aproximadamente media hora de revisión, las autoridades descartaron la presencia de explosivos. Finalmente, alrededor de las 8:44 p. m., la Oficina del Sheriff confirmó que el Walmart de Seward reabrió sus puertas y que no existía ninguna amenaza para la población.

El jefe policial Brian Peters reiteró que este tipo de situaciones, aunque terminan siendo falsas alarmas, generan un importante despliegue de recursos en Estados Unidos y afectan la capacidad de respuesta ante otras emergencias en la comunidad.