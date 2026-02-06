Entradas al cine a solo 6,50 soles por tiempo limitado: Fiesta del Cine inició preventa HOY, 6 de febrero
La Fiesta del Cine en 2026 llegará durante la próxima semana, pero desde HOY puedes adquirir tus entradas a menor precio por el evento.
La Fiesta del Cine en el Perú se llevará a cabo durante este mes de febrero de 2026, por lo cual los amantes del séptimo arte están a la espera de lo que será la venta de entradas para disfrutar de sus películas favoritas a precios increíbles y accesibles al bolsillo.
Como cada cierto tiempo, el evento promocional ofrece entradas a precios reducidos, o con descuentos muy significativos. Esta vez, tendrá una duración de tres días para incentivar la asistencia a salas, incluyendo varios estrenos y largometrajes que ya tienen algún tiempo en la cartelera.
¿Cuándo se venderán las entradas para la Fiesta del Cine?
Las entradas ya se encuentran en preventa desde este viernes 6 de febrero, pero es importante tener en cuenta que solo aplicarán para las funciones del lunes 9 al miércoles 11 de febrero.
Precios en Cineplanet y Cinemark
En el caso de Cineplanet, sus funciones en salas 2D y Xtreme tendrán un costo de S/6,50, y las salas Prime estarán disponibles a mitad de precio. Por otro lado, Cinemark tendrá boletos en formato 2D y XD con un costo de S/6,50. Las entradas en 3D costarán S/8,00 y las butacas D-BOX S/12,00.
Fiesta del Cine se celebra en Perú del 9 al 11 de febrero / FOTO: Cineplanet
¿Qué cines participan?
Los cines que están siendo considerados en La Fiesta del Cine, son únicamente las principales cadenas a nivel nacional: Cineplanet, Cinemark, Cinestar y Cinépolis.
Cinemark se une a la Fiesta del Cine del 9 al 11 de febrero / FOTO: Cinemark
¿Qué películas estarán en la Fiesta del Cine?
Las películas que estarán disponibles en La Fiesta del Cine serán 'Marty Supremo', 'Ayuda', 'Avatar: fuego y cenizas', 'Zootopia 2', 'El día del fin del mundo: migración' y 'Terror en Silent Hill: regreso al infierno'.
