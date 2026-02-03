Municipalidad de Jesús María ofrece campaña de DNI gratis hasta el 13 de febrero: horarios y lugar para acudir

La Municipalidad de Jesús María y el Registro de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se unieron para anunciar información sobre una nueva campaña que favorecerá a los ciudadanos del distrito hasta el próximo 13 de febrero, con la finalidad de masificar el servicio y brindar acciones eficaces.

Se trata de la iniciativa que ofrece a los vecinos el acceso gratuito al Documento Nacional de Identidad (DNI) en su versión electrónica, por lo cual la comunidad puede acercarse a ser parte de esta jornada sin necesidad de pagar un solo sol por el proceso.

¿Cuándo es la campaña de DNI gratis?

La gestión para obtener el DNI sin costo inició ya el pasado 2 de febrero y se extenderá hasta el próximo viernes 13, dando tiempo a que todos los interesados puedan acercarse.

¿A quiénes se dirige este trámite de DNI gratis?

El DNI gratuito confirmado para este evento en febrero, únicamente está destinado a los menores de edad de 0 a 16 años, adolescentes y adultos mayores que tenga de 60 años a más.

RENIEC ha confirmado campaña de DNI gratis en Jesús María / FOTO: Municipalidad de Jesús María

¿Dónde será la campaña de DNI gratis?

La ubicación de la jornada para sacar el DNI sin pagar el monto establecido, es el Centro Integral del Adulto Mayor, el cual se encuentra en la Avenida San Felipe Cuadra 3.

Horario para trámite de DNI gratuito

De acuerdo a lo que dice el aviso en la cuenta de Facebook de la comuna, el horario es de 09:00 a.m hasta la 01:00 p.m., pero solo se dará atención de lunes a viernes.

También es importante tener en cuenta que la responsabilidad por acudir dentro del rango y a tiempo, es muy importante, puesto que se llevará a cabo con cupos limitados. "Llega temprano y asegúrate tu DNI al día, para acceder a salud, educación y muchos más beneficios.", dice el mensaje en la plataforma.