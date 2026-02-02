¿Es obligatorio actualizar el DNI amarillo por el electrónico para la matrícula 2026? Esto dice RENIEC

El inicio del año escolar está programado para llevarse a cabo durante el próximo lunes 16 de marzo para los colegios públicos del Perú, por lo cual los padres de familia ya se encuentran al tanto de la información sobre la inscripción de sus menores para que no quedar fuera de la oportunidad para obtener una vacante.

En las últimas semanas, los ciudadanos con niños y jóvenes en etapa escolar, han estado realizando el registro tanto virtual como presencial en los respectivos centros educativos habilitados para ambas modalidades. Sin embargo, muchos tienen grandes dudas sobre la documentación para el proceso.

Como se sabe, la matrícula requiere principalmente del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente de los estudiantes para que puedan postular a las instituciones del Estado sin problemas. Pero, frente a ello también se genera la intriga por la aceptación del DNI amarillo en la gestión.

Conoce si la matrícula de tu hijo está en riesgo al tener el DNI amarillo / FOTO: RENIEC

¿Rechazarán tu matrícula si es que el menor tiene el DNI amarillo y no el electrónico? Como se sabe, la versión que actualmente se emite por RENIEC es únicamente la del electrónico, en busca de optimizar la seguridad y actualización de los usuarios. Basado en esto, muchos se preguntan si es obligatorio que se cambie el documento para ejecutar el trámite.

¿Debes cambiar tu DNI amarillo por el electrónico para matrícula 2026?

No. RENIEC ha dado a conocer que de acuerdo a sus normativas, los padres o apoderados con hijos en etapa lectiva, no tendrán problemas con la matrícula, ya que no es necesario renovar el DNI de los pequeños por el electrónico si es que el DNI amarillo con el que cuentan aún está vigente.

Aunque el documento amarillo dejó de emitirse en agosto de 2025, no es un impedimento para que los menores de edad tengan la oportunidad de acceder a sus derechos básicos o servicios.

¿Puedo sacar duplicado de DNI para menores vía web?

Según lo indica la data de RENIEC, el DNI de menores solo se tramita de forma presencial, ya que es indispensable que se logre capturar sus huellas y actualizar su imagen, pues la apariencia física en estos casos cambia de forma constante.

¿Cuánto cuesta el DNI para menor de edad por primera vez?

El pago para emitir esta documentación es de S/16.00 con el código 00647, precio vigente solo hasta el 12 de abril del 2026 con el CUI registrado en el certificado de nacido vivo, con el acta de nacimiento o el DNI de uno de los padres.