"El Día del Fin del Mundo 2: Migración": ¿cuándo y en qué plataforma de streaming se podrá ver la película de Gerard Butler?
Luego de 6 años, llega la secuela del thriller apocalíptico 'El Día del Fin del mundo'. La cinta ya está en cartelera y pronto podrás verla vía online. Conoce los detalles.
El 'Día del Fin del Mundo' es un thriller apocalíptico que fue estrenado en 2020 y cuenta la historia de la familia Garrity, John, Allison y su hijo, los que logran sobrevivir luego de que un cometa destruyera gran parte de la Tierra y logran refugiarse bajo tierra en un búnker en Groenlandia.
En esta segunda parte, situada 5 años después, la vida bajo tierra se vuelve insostenible y la seguridad ya no es garantía, se ven forzados a salir y enfrentarse a un mundo devastado, congelado y lleno de peligros para intentar encontrar un lugar donde puedan comenzar de nuevo.
PUEDES VER: Return to Silent Hill ¿Cuándo y en qué plataforma de streaming se podrá ver la película de terror?
La película combina intensas secuencias de acción con un enfoque emocional en los lazos familiares y la resiliencia humana, centrándose en las difíciles decisiones que deben tomar para protegerse unos a otros en un mundo postapocalíptico.
El thriller apocalíptico "El Día del Fin del Mundo 2: Migración" se estrenó hace solo algunos días y ha recibido todo tipo de comentarios, por lo que se mantendrá en cartelera por unas semanas más. Sin embargo, muchos usuarios desean ver esta producción vía streaming.
Si bien aún sigue en cartelera, hay una alta posibilidad de que se pueda ver en la plataforma Netflix en solo algunos meses. De momento no se tiene una fecha exacta de la llegada de esta cinta animada a la plataforma, pero se estima que en junio del 2026, ya se podrá ver en la comodidad de tu hogar.
¿Quieres ver un tráiler de "El Día del Fin del Mundo 2: Migración"? En la parte central de esta nota te dejamos el adelanto oficial de esta cinta protagonizada por Morena Baccarin, Gerard Butler, Roman Griffin Davis y otros.
