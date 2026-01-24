0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Villarreal por LaLiga
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

Return to Silent Hill ¿cuándo y en qué plataforma de streaming se podrá ver la película de terror?

Luego de 14 años, la saga de terror vuelven a las salas de cine con una nueva aterradora historia. La cinta ya está en cartelera, pero pronto podrás verla vía streaming.

Daniel Robles
La película de terror psicológico "Return to Silent Hill" ya está en cartelera, pero pronto llegaría al streaming vía Netflix.
La película de terror psicológico "Return to Silent Hill" ya está en cartelera, pero pronto llegaría al streaming vía Netflix. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Silent Hill es una de las sagas de videojuegos más populares y en 2006 se estrenó una película basada en esta historia. El éxito de esta cinta generó que en 2012 se estrene la segunda parte, pero no logró el impacto suficiente por lo que la tercera parte quedó en 'pausa' por más de 14 años.

Grande ha sido la sorpresa para los fans del cine de terror, cuando se anunció el estreno de una nueva cinta, la cual llevaría el nombre "Return to Silent Hill" y estaría basada en el videojuego Silen Hill 2.

Conoce en qué fecha se podrá ver Tom & Jerry: La brújula mágica vía HBO Max, la plataforma de streaming que compite con Netflix.

PUEDES VER: Tom & Jerry: La brújula mágica: ¿cuándo y en qué plataforma de streaming se podrá ver la película animada 3D?

¿De qué trata "Return to Silent Hill"? Esta nueva película de terror sicológico cuenta la historia de James, un hombre devastado por la pérdida de su gran amor, quien recibe una misteriosa carta que lo llama a regresar a Silent Hill. Al llegar, descubre que el pueblo está envuelto en una niebla inquietante y transformado por una fuerza oscura que cambia la realidad.

James se enfrenta a criaturas monstruosas y a sus propios traumas, reviviendo culpas y recuerdos reprimidos. Silent Hill se ha convertido en una aterradora ciudad donde el horror no solo es físico, sino emocional.

&quot;Return to Silent Hill&quot;

"Return to Silent Hill" ya la puedes ver en tu cine favorito. Foto: captura

La cinta de terror sicológico se estrenó hace solo algunos días y ha recibido todo tipo de comentarios, por lo que se mantendrá en cartelera por unas semanas más. Sin embargo, muchos usuarios desean ver esta producción vía streaming.

Si bien aún sigue en cartelera, hay una alta posibilidad de que se pueda ver en la plataforma Netflix en solo algunos meses. De momento no se tiene una fecha exacta de la llegada de esta cinta animada a la plataforma, pero se estima que en abril o junio del 2026, ya se podrá ver en la comodidad de tu hogar.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Sinuano Día, sábado 24 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores de HOY

  2. Horóscopo de HOY, sábado 24 de enero: conoce qué te deparan los astros para tu signo del zodiaco

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano