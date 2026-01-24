Return to Silent Hill ¿cuándo y en qué plataforma de streaming se podrá ver la película de terror?

Silent Hill es una de las sagas de videojuegos más populares y en 2006 se estrenó una película basada en esta historia. El éxito de esta cinta generó que en 2012 se estrene la segunda parte, pero no logró el impacto suficiente por lo que la tercera parte quedó en 'pausa' por más de 14 años.

Grande ha sido la sorpresa para los fans del cine de terror, cuando se anunció el estreno de una nueva cinta, la cual llevaría el nombre "Return to Silent Hill" y estaría basada en el videojuego Silen Hill 2.

¿De qué trata "Return to Silent Hill"? Esta nueva película de terror sicológico cuenta la historia de James, un hombre devastado por la pérdida de su gran amor, quien recibe una misteriosa carta que lo llama a regresar a Silent Hill. Al llegar, descubre que el pueblo está envuelto en una niebla inquietante y transformado por una fuerza oscura que cambia la realidad.

James se enfrenta a criaturas monstruosas y a sus propios traumas, reviviendo culpas y recuerdos reprimidos. Silent Hill se ha convertido en una aterradora ciudad donde el horror no solo es físico, sino emocional.

"Return to Silent Hill" ya la puedes ver en tu cine favorito. Foto: captura

La cinta de terror sicológico se estrenó hace solo algunos días y ha recibido todo tipo de comentarios, por lo que se mantendrá en cartelera por unas semanas más. Sin embargo, muchos usuarios desean ver esta producción vía streaming.

Si bien aún sigue en cartelera, hay una alta posibilidad de que se pueda ver en la plataforma Netflix en solo algunos meses. De momento no se tiene una fecha exacta de la llegada de esta cinta animada a la plataforma, pero se estima que en abril o junio del 2026, ya se podrá ver en la comodidad de tu hogar.