Atento en los aeropuertos de EE. UU.: estas cuatro acciones pueden costarte hasta 12.900 dólares en multas, según la TSA

Los viajeros en aeropuertos de Estados Unidos podrían ser sancionados con multas de hasta US$12.900 si interrumpen los procedimientos de control de equipaje, según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). La TSA especifica que las sanciones por "interferencia no física" se aplican a acciones que obstaculizan el proceso de revisión sin contacto físico directo. Las multas varían entre US$2.570 y US$12.900, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Estas 4 acciones pueden llevarte a multas de hasta $12,900

La TSA define la "interferencia no física" como cualquier acción que interfiera deliberadamente en los procedimientos de revisión sin necesidad de contacto físico. Entre las infracciones que pueden ser sancionadas se encuentran:

Negarse a adoptar la postura requerida durante la inspección corporal o el escaneo.

Obtener imágenes o grabaciones en zonas de revisión, impidiendo el trabajo del personal autorizado.

Rechazar la inspección de dispositivos electrónicos como computadoras portátiles, tabletas o teléfonos.

Obstaculizar el paso de otros pasajeros en las áreas de control de seguridad.

¿Cuáles son los rangos de multas establecidos por la TSA?

La agencia federal detalla que las multas por interferencia con procedimientos de control varían según el nivel de gravedad:

Interferencia no física: entre 2.570 y 12.900 dólares.

Agresión al personal de la TSA sin lesión: hasta 12.900 dólares.

Agresión con lesiones: desde 12.900 hasta 17.062 dólares.

Estos rangos se aplican indistintamente a ciudadanos estadounidenses o extranjeros en tránsito, conforme a las normativas disponibles en el sitio web oficial de la TSA.

Recomendaciones de la TSA para evitar sanciones en los aeropuertos de Estados Unidos

La TSA aconseja a los viajeros seguir estrictamente las instrucciones del personal y preparar con anticipación los dispositivos electrónicos para facilitar su revisión. Además, se recuerda que no está permitido el uso de cámaras o teléfonos en áreas restringidas durante las inspecciones.

"Colaborar con los oficiales y seguir sus indicaciones resulta decisivo para mantener la seguridad de todos los viajeros", señala la TSA. Intentar eludir los controles o retrasar el proceso puede derivar en sanciones administrativas y, en casos graves, en cargos penales conforme a la ley federal de aviación.