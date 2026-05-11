Ex Alianza Lima dio rotundo comentario sobre Héctor Cúper, nuevo DT de Universitario: "Estos..."
Exfutbolista de Alianza Lima no se guardó nada y dio fuerte comentario sobre Héctor Cúper, quien fue anunciado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes.
Universitario de Deportes presentó oficialmente a Héctor Cúper como su nuevo entrenador para afrontar la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Luego del anuncio, un exfutbolista de Alianza Lima no se guardó nada para dar una fuerte opinión sobre el técnico argentino, de 70 años: estamos hablando de Reimond Manco.
Exfutbolista de Alianza Lima dio rotundo comentario sobre Héctor Cúper, nuevo técnico de Universitario
Manco utilizó su programa llamado 'Fuego Cruzado' del medio Denganche para dar sus primeras opiniones sobre el flamante entrenador de Universitario, Cúper.
Para el ex Alianza Lima, la llegada del técnico argentino es importante porque, debido a su gran trayectoria y al peso que tendrá, los jugadores del plantel crema deberán demostrar que pueden ganarse el puesto de titular.
"Cuando viene un técnico como Cúper, tú como jugador sabes que tienes que entregarte al máximo, porque un DT como él, así hayas ido a un Mundial con Perú, si te tiene que sentar, lo va a hacer. Cuando viene un entrenador como estos, no es de los típicos que te pregunten. Estos técnicos vienen ya con un plan”, afirmó.
De esta forma, Reimond Manco, exjugador de Alianza Lima, advirtió a los futbolistas de Universitario de Deportes que tendrán que esforzarse y demostrar que tienen que ganarse el puesto para ser utilizados en el once del nuevo técnico Héctor Cúper.
Universitario de Deportes y Héctor Cúper llegan a un acuerdo para ser el nuevo técnico
Universitario de Deportes, bajo el liderazgo del administrador Franco Velazco, llegó a un acuerdo con Cúper para que sea el nuevo entrenador del club de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores.
