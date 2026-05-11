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Jorge Araujo reveló si continuará en Universitario tras llegada de Héctor Cúper: "No sé si..."

Jorge Araujo, entrenador interino, terminó su etapa en Universitario de Deportes como principal y ahora reveló si continuará en el club crema tras la llegada de Héctor Cúper.

Luis Blancas
Jorge Araujo reveló si continuará en Universitario tras llegada de Héctor Cúper como nuevo técnico
Jorge Araujo reveló si continuará en Universitario tras llegada de Héctor Cúper como nuevo técnico | Composición: Líbero
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Jorge Araujo dirigió su último partido como técnico interino de Universitario de Deportes y, después del encuentro, fue consultado acerca de si seguirá en el club tras la incorporación del nuevo entrenador, Héctor Cúper. Conoce las declaraciones del técnico peruano.

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Jorge Araujo reveló si continuará en Universitario tras llegada de Héctor Cúper como nuevo técnico

Araujo fue entrevistado antes del comienzo del encuentro frente a Sport Boys y Gustavo Peralta le preguntó si continuará en Universitario tras la llegada del nuevo técnico, Cúper.

Para quien fue campeón con el club crema en su etapa como jugador, su continuidad en el elenco crema sigue sin definirse. El entrenador se tomará un tiempo para reflexionar y evaluar lo que ocurrirá de aquí en adelante en su carrera en el fútbol.

Video: L1MAX

"No sé si me quedo en el club, solo pienso en el partido y en que nos vaya bien. Voy partido a partido. Sabiendo que llega el nuevo entrenador, seguramente podré descansar un poco la mente y definiré qué es lo que voy a hacer”, afirmó.

De este modo, Jorge Araujo deja en evidencia que su futuro en el fútbol profesional, dentro o fuera de Universitario de Deportes, sigue siendo incierto, por lo que prefiere dejar pasar el tiempo antes de tomar la mejor decisión.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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