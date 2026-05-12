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Universitario impacta a hinchas y anuncia salida de figura de la selección peruana: "Gracias"

¡Oficial! Universitario sorprendió a su hinchada luego de anunciar en sus redes sociales la salida de una figura nacional, dejando una gran baja en su plantel.

Angel Curo
Universitario impacta a hinchas y anuncia salida de figura de la selección peruana
Universitario impacta a hinchas y anuncia salida de figura de la selección peruana | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes continúa con sus gestiones en su plantilla para la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 donde aspirar a conseguir el título nacional. Sin embargo, en medio de los rumores por fichajes y renovaciones, el club ha anunciado la salida de una talentosa figura de la selección peruana: Maria Paula Rodríguez.

Aixa Vigil podría dejar la San Martín para fichar por Universitario.

PUEDES VER: Revelan que San Martín no quiere dejar salir a Aixa Vigil a Universitario: "No quiere quedarse"

Universitario anuncia salida de figura de la selección peruana

En los últimos días, Universitario había adelantado que Maria Paula Rodríguez no continuaría en el club tras solicitar su salida, tal como lo mencionó Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo del club.

No obstante, en las últimas horas, el club hizo oficial la salida de la talentosa voleibolista mediante sus canales oficiales y le dejó un emotivo mensaje en agradecimiento por su rendimiento desde su llegada a las 'Pumas'.

Maria Paula Rodríguez, Universitario

Universitario anunció la salida de Maria Paula Rodríguez para la siguiente temporada

Gracias por tu garra 'Mapi'. Agradecemos a Maria Paula Rodríguez por su profesionalismo y entrega mostrados durante su etapa en el club. ¡Lo mejor para ti en tus futuros proyectos!, fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales.

Del mismo modo, la 'U' expresó sus mejores deseos para el futuro deportivo de 'Mapi' tras pasar tres temporadas en el equipo.

Maria Paula Rodríguez y el motivo de su salida de Universitario

Durante una entrevista, Fabrizio Acerbi reveló que fue la propia 'Mapi' quien pidió su salida, pese al interés del club por mantenerla en el plantel, debido a que no fue considerada como esperaba en la recta final del campeonato.

“La salida de ‘Mapi’ responde a una decisión personal de ella, quien solicitó dejar el club. Intenté conversar con Paco porque nos interesaba retenerla, pero ella se mantuvo firme en su decisión y hay que respetarla. No puedo tener una jugadora que sienta que ya no puede aportar al club, porque una jugadora descontenta no funciona”, señaló.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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