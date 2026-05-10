Partidos de hoy EN VIVO, lunes 11 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

¡Se vienen tremendos encuentros! Este lunes 11 de mayo se jugarán varios partidos por las principales ligas de nuestro continente, por ejemplo, el Universitario vs. Sport Boys por la Liga 1 2026. Después, se jugarán el Rayo Vallecano vs. Girona por LaLiga y el Tottenham vs. Leeds United por la Premier League, entre otros. Aquí podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético
|1.00 p. m.
|L1 Max
|Sport Boys vs Universitario
|8.30 p. m.
|L1 Max.
Partidos de hoy por Liga 2 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Pirata vs AD Cantolao
|11.00 a. m.
|YouTube Bicolor+.
Partido de hoy por LaLiga EA Sports
|Partido
|Horario
|Canal
|Rayo Vallecano vs Girona
|2.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+.
Partido de hoy por Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Tottenham vs Leeds United
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+.
Partido de hoy por Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Napoli vs Bolonia
|1.45 p. m.
|ESPN 2 y Disney+.
Partido de hoy por Liga Profesional de Arabia Saudita
|Partido
|Horario
|Canal
|Neom SC vs Al Shabab
|11.50 a. m.
|Bet365
|Al Taawon vs Al Ahli SC
|1.00 p. m.
|Bet365.
Partido de hoy por Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Academia de Balompie vs Oriente Petrolero
|2.00 p. m.
|Entel TV.
Partido de hoy por Copa Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético FC vs Patriotas
|3.00 p. m.
|Bet365
|DIM vs Fortaleza
|3.30 p. m.
|Bet365
|Deportivo Cali vs Bucaramanga
|6.00 p. m.
|Bet365
|Millonarios vs Llaneros
|8.00 p. m.
|Bet365.
Partidos de hoy por Serie A de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Mushuc Runa vs LDU Quito
|7.00 p. m.
|Bet365.
Partidos de hoy por Copa Primera de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|S. Ameliano vs Recoleta
|3.45 p. m.
|DSports y Tigo Sports
|Cerro Porteño vs Guaraní
|6.00 p. m.
|DSports y Tigo Sports.
Partidos de hoy por Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Maldonado vs Boston River
|3.00 p. m.
|Disney+
|Cerro Largo vs Peñarol
|6.30 p. m.
|Disney+