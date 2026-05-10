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Partidos de hoy EN VIVO, lunes 11 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Desde el Universitario vs Sport Boys hasta el Tottenham vs Leeds United. Revisa en esta nota la agenda de los partidos de este lunes 11 de mayo.

Gary Huaman
Revisa acá la agenda de los partidos de hoy que se jugarán este lunes 11 de mayo.
Revisa acá la agenda de los partidos de hoy que se jugarán este lunes 11 de mayo. | Foto: composición Líbero
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¡Se vienen tremendos encuentros! Este lunes 11 de mayo se jugarán varios partidos por las principales ligas de nuestro continente, por ejemplo, el Universitario vs. Sport Boys por la Liga 1 2026. Después, se jugarán el Rayo Vallecano vs. Girona por LaLiga y el Tottenham vs. Leeds United por la Premier League, entre otros. Aquí podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

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Partidos de hoy por Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético1.00 p. m.L1 Max
Sport Boys vs Universitario8.30 p. m.L1 Max.

Partidos de hoy por Liga 2 2026

PartidoHorarioCanal
Pirata vs AD Cantolao11.00 a. m.YouTube Bicolor+.

Partido de hoy por LaLiga EA Sports

PartidoHorarioCanal
Rayo Vallecano vs Girona2.00 p. m.ESPN 3 y Disney+.

Partido de hoy por Premier League

PartidoHorarioCanal
Tottenham vs Leeds United2.00 p. m.ESPN y Disney+.

Partido de hoy por Serie A

PartidoHorarioCanal
Napoli vs Bolonia1.45 p. m.ESPN 2 y Disney+.

Partido de hoy por Liga Profesional de Arabia Saudita

PartidoHorarioCanal
Neom SC vs Al Shabab11.50 a. m.Bet365
Al Taawon vs Al Ahli SC1.00 p. m.Bet365.

Partido de hoy por Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Academia de Balompie vs Oriente Petrolero2.00 p. m.Entel TV.

Partido de hoy por Copa Colombia

PartidoHorarioCanal
Atlético FC vs Patriotas3.00 p. m.Bet365
DIM vs Fortaleza3.30 p. m.Bet365
Deportivo Cali vs Bucaramanga6.00 p. m.Bet365
Millonarios vs Llaneros8.00 p. m.Bet365.

Partidos de hoy por Serie A de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Mushuc Runa vs LDU Quito7.00 p. m.Bet365.

Partidos de hoy por Copa Primera de Paraguay

PartidoHorarioCanal
S. Ameliano vs Recoleta3.45 p. m.DSports y Tigo Sports
Cerro Porteño vs Guaraní6.00 p. m.DSports y Tigo Sports.

Partidos de hoy por Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Maldonado vs Boston River3.00 p. m.Disney+
Cerro Largo vs Peñarol6.30 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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