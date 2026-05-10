Partidos de hoy EN VIVO, lunes 11 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

¡Se vienen tremendos encuentros! Este lunes 11 de mayo se jugarán varios partidos por las principales ligas de nuestro continente, por ejemplo, el Universitario vs. Sport Boys por la Liga 1 2026. Después, se jugarán el Rayo Vallecano vs. Girona por LaLiga y el Tottenham vs. Leeds United por la Premier League, entre otros. Aquí podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por Liga 1 2026

Partido Horario Canal Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético 1.00 p. m. L1 Max Sport Boys vs Universitario 8.30 p. m. L1 Max.

Partidos de hoy por Liga 2 2026

Partido Horario Canal Pirata vs AD Cantolao 11.00 a. m. YouTube Bicolor+.

Partido de hoy por LaLiga EA Sports

Partido Horario Canal Rayo Vallecano vs Girona 2.00 p. m. ESPN 3 y Disney+.

Partido de hoy por Premier League

Partido Horario Canal Tottenham vs Leeds United 2.00 p. m. ESPN y Disney+.

Partido de hoy por Serie A

Partido Horario Canal Napoli vs Bolonia 1.45 p. m. ESPN 2 y Disney+.

Partido de hoy por Liga Profesional de Arabia Saudita

Partido Horario Canal Neom SC vs Al Shabab 11.50 a. m. Bet365 Al Taawon vs Al Ahli SC 1.00 p. m. Bet365.

Partido de hoy por Liga de Bolivia

Partido Horario Canal Academia de Balompie vs Oriente Petrolero 2.00 p. m. Entel TV.

Partido de hoy por Copa Colombia

Partido Horario Canal Atlético FC vs Patriotas 3.00 p. m. Bet365 DIM vs Fortaleza 3.30 p. m. Bet365 Deportivo Cali vs Bucaramanga 6.00 p. m. Bet365 Millonarios vs Llaneros 8.00 p. m. Bet365.

Partidos de hoy por Serie A de Ecuador

Partido Horario Canal Mushuc Runa vs LDU Quito 7.00 p. m. Bet365.

Partidos de hoy por Copa Primera de Paraguay

Partido Horario Canal S. Ameliano vs Recoleta 3.45 p. m. DSports y Tigo Sports Cerro Porteño vs Guaraní 6.00 p. m. DSports y Tigo Sports.

Partidos de hoy por Liga de Uruguay