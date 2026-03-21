Esteban Pavez dio fuerte comentario sobre Pablo Guede tras rechazar a San Lorenzo: "Es una..."

Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 y, previo al encuentro, Esteban Pavez fue entrevistado y consultado sobre su técnico, Pablo Guede. El futbolista chileno no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre el entrenador del cuadro íntimo tras rechazar a San Lorenzo.

Esteban Pavez dio fuerte comentario sobre Pablo Guede tras rechazar a San Lorenzo y quedarse en Alianza Lima

En la conversación con L1MAX, Pavez fue consultado sobre si había hablado con Guede cuando la oferta de San Lorenzo estaba vigente y se rumoreaba que el estratega estaba cerca del equipo argentino.

El volante chileno mencionó que no se enteró de los rumores que confirmaban la salida del técnico argentino del equipo conocido como ‘Ciclón’.

Sin embargo, Esteban Pavez expresó que pudo conversar directamente con Pablo Guede y afirmó que se siente muy feliz de que haya decidido rechazar a San Lorenzo para quedarse en Alianza Lima.

Video: L1MAX

Asimismo, el número 6 del equipo blanquiazul dejó en claro que el entrenador nacido en Argentina es fundamental para lograr el objetivo principal de salir campeones.

"Mira, sinceramente no veo redes sociales ni lo que pasa mucho en mi entorno; solo me preocupa lo que ocurre aquí adentro. Obviamente ya se habló de ese tema y para nosotros es muy importante que él se quede. El 'Profe' es una pieza fundamental para el grupo y para todo lo que se está construyendo en este proceso", afirmó.

Pablo Guede rechazó a San Lorenzo para quedarse en Alianza Lima

Pablo Guede decidió continuar con el proyecto que tiene con Alianza Lima en la Liga 1 y rechazó la oferta de San Lorenzo para ser su nuevo director técnico de cara a la temporada 2026.