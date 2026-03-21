Asesor legal de Alianza dio mensaje por fichaje de Bryan Reyna a la ‘U’: “Se encuentra necesitado”

La llegada de Bryan Reyna a Universitario ha sido una de las operaciones más comentadas en este mercado de pases. Sin embargo, en los últimos días se informó que Alianza Lima iba a pedir explicaciones a Belgrano por esta operación y exigir un pago por este préstamo. En ese sentido, el asesor legal de los blanquiazules se pronunció al respecto, dio un fuerte mensaje por este fichaje.

Asesor legal de Alianza Lima dio mensaje por fichaje de Bryan Reyna a Universitario

En el programa ‘Latina Deportes’ entrevistaron a José Asti, asesor legal de Alianza Lima, quien fue consultado sobre la postura que tomará el club respecto al caso. En ese sentido, señaló que enviarán las notificaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer todos los detalles de la salida de Bryan Reyna desde Belgrano con destino a Ate.

En esa línea, Asti sorprendió al analizar el contexto de este fichaje y dejó un mensaje contundente a Universitario, remarcando que en este tipo de traspasos de última hora es común que exista un pago, especialmente cuando se trata de movimientos que suelen darse cuando “un club está necesitado”.

Video: Latina Deportes

"Si el pase de Bryan Reyna se ha dado con algún cargo, como normalmente sucede en el mercado, más aún cuando un club se encuentra necesitado porque seguramente no alcanzó a formar el plantel que quería en su momento y tiene que contratar terminando la ventana de pases, es muy probable que exista algún cargo. Alianza Lima notificará a quien tenga que notificar para ver si existe un cobro o no. Eso dependerá de cómo se hayan dado las circunstancias", señaló.

Del mismo modo, el abogado remarcó que el club mantiene el derecho de exigir el cobro por los derechos que mantiene por Bryan Reyna ya que esto no se da solo en un traspaso, sino que también se contemplan en las cesiones entre clubes.

"Respecto al caso de Bryan Reyna, Alianza Lima mantiene un porcentaje de su pase. Además, nosotros tenemos el derecho de cobrar no solamente por una transferencia definitiva, sino también por derechos de cesiones temporales, dígase préstamos", expresó.

¿Universitario pagó por el préstamo de Bryan Reyna?

En la directiva de Universitario señalan que no existió ningún tipo de pago por la llegada de Bryan Reyna como préstamo, aunque indicaron que si existe una opción de compra y bonos deportivos. Sin embargo, el portal Transfermarkt reveló que los cremas desembolsaron 85 mil euros para concretar la llegada del ‘Picante’.