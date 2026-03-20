DT de Universitario tomó impactante decisión con Bryan Reyna para su debut en la Liga 1

Universitario de Deportes está enfocado en poder levantar su rendimiento y consagrarse con el título de la Liga 1 2026 para consagrarse como tetracampeón del fútbol peruano. Para ello, los cremas se reforzaron con varios jugadores siendo el último Bryan Reyna. Ante ello, ya se conoce la fecha para el debut del ‘Picante’.

DT de Universitario tomó impactante decisión con Bryan Reyna para su debut

Bryan Reyna ahora luce el dorsal 77 en las filas de los merengues, club del que es hincha confeso, dejando de lado su pasado como blanquiazul. Por lo que los hinchas esperan con ansias ver al extremo nacional en acción y que sea el refuerzo esperado para que Universitario consiga el título.

En ese contexto, se conoció que no realizará el viaje hacia Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta señaló que el comando técnico planeaba que el ‘Picante’ forme parte de la nómina, pero finalmente decidieron que siga agarrando ritmo de entrenamiento.

En ese sentido, Peralta indicó que el plan de Javier Rabanal es que el debut de Reyna se dé especialmente en el clásico ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura.

Bryan Reyna continuará entrenando y su debut con Universitario se dará ante Alianza Lima

"En Universitario pensaron que Bryan Reyna viaje, pero finalmente decidieron que no y quieren que su estreno sea en el clásico", fue la información que compartió el citado comunicador en el programa ‘Modo Fútbol’.

De esta manera, todo hace indicar que Bryan Reyna se estrenará con la camiseta crema enfrentando a su exequipo en el Estadio Monumental. Una situación que de darse elevará la tensión al máximo en el clásico del fútbol peruano.

¿Cuándo se jugará el clásico Universitario vs Alianza Lima?

Aún no hay una fecha confirmada para vivir el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima. Sin embargo, se prevé que este emocionante partido se desarrolle el sábado 7 de abril o el domingo 8 del mismo mes. Este encuentro será vital para ambos elencos, no solo por la rivalidad, sino que también pondrán en juego su pelea por el liderato.