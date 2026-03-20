CONAR reveló audio de polémica acción durante el Universitario vs UTC: " Todo chequeado"

El partido entre Universitario de Deportes y UTC, que se jugó el pasado 14 de marzo en el Estadio Monumental, ha generado bastante revuelo entre los aficionados, principalmente por el supuesto acto de racismo en la tribuna sur del recinto de Ate, por el que ya le abrieron un proceso en la Comisión Disciplinaria de la Liga 1.

Sin embargo, otra jugada que generó reclamos de los jugadores del elenco visitante fue un supuesto penal sobre los minutos finales por presunta falta de Andy Polo sobre Jhosep Núñez. Finalmente, el juez Michael Espinoza dejó seguir y se acaba de revelar qué le dijo el VAR respecto a dicha acción.

Joel Alarcón, encargado del videoarbitraje, aseguró que ambos elementos se venían sujetando, además el jalón de camisetas del jugador de la ‘U’ no iba a generar que el elemento de UTC caiga sobre el césped. El colegiado principal ratificó su decisión y no hubo pena máxima para el ‘Gavilán’.

'Hay una pequeña sujeción, pero no es para que se tire. El jugador del UTC también lo tiene sujetado. Todo chequeado, ambos jugadores se sujetan, los dos', dijo Alarcón, encargado del videoarbitraje en aquel encuentro que se disputó en el recinto de Ate.

VIDEO: L1 MAX.

Cabe señalar que sobre la acción de presuntos actos de racismo no se ha difundido ningún audio, aunque se sabe que se abrió un proceso disciplinario, donde se citarán a todos los involucrados, tanto al árbitro como al delegado, además de los jugadores y también habrá una defensa de la ‘U’.

Universitario se alista para visitar a Comerciantes Unidos

Universitario de Deportes tendrá una dura parada este sábado, cuando visite a Comerciantes Unidos en Cutervo, este sábado 21 de marzo, desde las 13.15 horas. Los tricampeones buscarán su primera victoria como visitante en la Liga 1 2026, esto para seguir en la pugna por el Torneo Apertura.