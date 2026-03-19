Universitario se refuerza con seleccionado para el partido contra Comerciantes Unidos

Universitario de Deportes busca salir campeón de la Liga 1 y con ello conseguir el tetracampeonato del fútbol peruano. Por eso, desde tienda merengue han confirmado que un futbolista con trayectoria en la selección peruana será su refuerzo de cara al duelo ante Comerciantes Unidos y lo que resta del Torneo Apertura 2026: Estamos hablando de Edison Flores.

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Universitario se refuerza con seleccionado nacional de cara al Torneo Apertura de la Liga 1

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Universitario recuperará a Edison Flores tras superar su lesión y ahora viajará a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos.

Cabe mencionar que Flores estuvo con una contractura muscular en la pierna derecha y, por lo tanto, no pudo estar presente desde la fecha 6 cuando el club crema enfrentó a Los Chankas.

Sin embargo, tras dos jornadas, el campeón con Universitario de Deportes estará en la lista de convocados de Javier Rabanal para enfrentar a Comerciantes por la fecha 8 del Apertura 2026.

Edison Flores ya entrena y será refuerzo de Universitario para enfrentar a Comerciantes Unidos

“Información de Universitario de Deportes: Edison Flores viaja a Cutervo. Bryan Reyna y Héctor Fértoli se quedan en Lima”, informó el destacado comunicado especializado en el elenco merengue.

Edison Flores en Universitario 2026

La temporada 2026 de Flores en Universitario no ha tenido un buen inicio, ya que ha sufrido constantes lesiones que le han impedido ser titular en el esquema de Javier Rabanal. Por eso, en la actualidad solo ha disputado tres de 7 partidos posibles.

Edison Flores es parte de la selección peruana

A pesar de que en la actualidad no haya sido convocado por Mano Menezes para que sea parte de la selección peruana, Edison Flores ha jugado el Mundial 2018 y formó parte de las Eliminatorias 2022 y 2026. Ahora, con 84 partidos disputados oficialmente con la camiseta blanquirroja, el volante espera su llamado en una nueva lista de convocados para los próximos amistosos.