Pablo Guede tuvo determinante postura sobre su futuro en Alianza Lima: “Hablaré…”
Pablo Guede habló sobre su futuro en Alianza Lima luego de conocerse que estuvo cerca de llegar a San Lorenzo, equipo con el cual habría tenido un acuerdo de palabra.
Alianza Lima se enfrentará a Juan Pablo II en lo que será el encuentro por la fecha ocho del Torneo Apertura de la Liga 1. El partido, que se desarrollará en el Estadio Alejandro Villanueva, será importante para las aspiraciones de ambos equipos. No obstante, previo al duelo, Pablo Guede fue consultado sobre su frustrada llegada a San Lorenzo.
Como se recuerda, medios argentinos ponían a Guede en el banquillo del ‘Ciclón’; no obstante, por diversas faltas de acuerdo, como el pago de su cláusula, la operación no se concretó.
Video: L1 Max
Pablo Guede y su determinante postura sobre su frustrada llegada a San Lorenzo
En un primer momento, habló sobre lo que será el partido frente Juan Pablo II, donde tuvo palabras positivas para el conjunto de Chongoyape, señalando que son un rival atrevido.
“La verdad es que hicimos una buena semana de trabajo, con mucha intensidad. Sabemos que hoy es un partido muy difícil. Me gusta mucho el juego que tienen, creo que es un equipo descarado, un rival atrevido que te ataca, pero tiene varios jugadores que te desequilibran, que no creo que se vayan a meter atrás”, empezó diciendo.
No obstante, fue consultado sobre su frustrada llegada a San Lorenzo, donde manifestó que después del partido brindará su postura. “Ahora mismo, lo que me importa es el partido. Después del partido estará la rueda de prensa y hablaré lo que tenga que hablar”, fueron las palabras del entrenador argentino.
“La fiesta que fue el último partido, que ya lo recalqué muchas veces, ese apoyo que nos dan para nosotros es fundamental. Y que sigamos todos unidos de la misma manera para poder cumplir con el objetivo”, declaró el entrenador para L1 Max, animando a la hinchada blanquiazul a seguir apoyando al equipo.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90