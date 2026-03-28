- Hoy:
- Partidos de hoy
- Senegal vs Perú
- México vs Portugal
- Alianza Lima vs Géminis
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Tabla Liga 1
Con una sorpresa: Universitario venció 2-1 y quedó listo para el clásico ante Alianza Lima
Universitario de Deportes venció 2-1 en plena para por fecha FIFA y quedó listo para enfrentar a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano.
Universitario de Deportes se encuentra fino de cara al partido ante Alianza Lima la próxima semana. Los merengues aprovecharon la pausa por fecha FIFA para enfrentarse a Liga de Quito en un partido amistoso, y lograron vencer 2-1 en el Estadio Monumental con una enorme sorpresa.
PUEDES VER: Sekou Gassama le marcó gol de otro planeta a Liga de Quito y enloquece a hinchas - VIDEO
En condición de local, los merengues se quedaron con el triunfo ante un rival de jerarquía como LDU, que sabe muy bien lo que es salir campeón de la Copa Libertadores de América. Los de Ate comunicaron esta noticia mediante sus redes sociales, ya que el compromiso no fue transmitido.
Más allá del triunfo, lo más importante para muchos fue el hecho sorpresa de que Sekou Gassama consiga anotar finalmente con Universitario de Deportes. El senegalés marco de gran forma el segundo, mientras que el primer tanto fue obra de Matías Di Benedetto. Por ello, el africano está a tiro y promete marcar en el clásico de la Liga 1.
Recordemos que este fin de semana no hubo partidos en el Torneo Apertura por la pausa de fecha FIFA, donde la selección peruana jugó ante Senegal. El campeonato se reanudará el próximo sábado 4 de abril con el partido de la 'U' ante Alianza Lima en el Estadio Monumental y con las tribunas reventando.
Universitario vs. Alianza Lima: hora y dónde ver el clásico
Universitario recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate el próximo sábado 4 de abril desde las 20.00 horas, por la fecha número 9 del Torneo Apertura 2026. El clásico de la Liga 1 será transmitido a través de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio peruano. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos toda la información al respecto y el minuto a minuto con todas las incidencias.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
