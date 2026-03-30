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Fue voceado para llegar a Sporting Cristal y ahora lo enfrentará en la Copa Libertadores

Sporting Cristal fue ubicado en el grupo F de la Copa Libertadores 2026 y uno de sus rivales se le anticipó fichando a una importante figura.

Jostein Canales
Sporting Cristal enfrentará nuevamente a Cerro Porteño en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Sporting Cristal enfrentará nuevamente a Cerro Porteño en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. | Foto: Carlos Félix-URPI
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Luego de que termine la ficha FIFA de marzo, los clubes volverán a afrontar sus respectivas ligas y torneos internacionales, como es el caso de Sporting Cristal. Los 'Celestes' prácticamente le dijeron adiós al título del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú y toda su atención la pondrán al inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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No obstante, el club rimense atraviesa un momento complicado, no solo por la falta de efectividad en el ataque, sino también tras la salida del técnico Paulo Autuori. En ese sentido, todos los hinchas están preocupados porque falta poco para el reinicio de las competiciones y no hay ningún indicio de quién podría ser el nuevo entrenador.

La semana pasada se vocearon nombres de estrategas nacionales como Roberto Mosquera e internacionales como Martín Palermo y Ariel Holan. Justamente este último era de la aprobación de un sector de la hinchada; sin embargo, se conoció que dirigirá a Cerro Porteño, uno de los rivales de los 'Cerveceros' en el grupo F.

Desde Paraguay, diversos periodistas informaron que el técnico argentino se pondrá el buzo del 'Ciclón' para mejorar en la primera división del fútbol paraguayo y competir en la Copa Libertadores 2026.

"¡Ahora sí! ¡Todo arreglado! Señoras y señores hinchas de Cerro Porteño, estoy en condiciones de informar que Ariel Holan es nuevo entrenador del 'Ciclón'. El vínculo en principio será por un año. La confirmación oficial se realizará en las próximas horas. ¡Que sea con éxitos!”, publicó el comunicador Daniel Maciel en su cuenta de X.

Ariel Holan es nuevo técnico de Cerro Porteño.

Ariel Holan es nuevo técnico de Cerro Porteño.

Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Sin la chance de tener a Ariel Holan, Sporting Cristal deberá seguir buscando otras opciones para tener en el banquillo a un entrenador de jerarquía para afrontar el grupo F de la Copa Libertadores 2026, donde no solo chocará con el competitivo Cerro Porteño, sino también a rivales complicadísimos como Palmeiras de Brasil y Junior de Barranquilla.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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