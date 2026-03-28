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Thiago Nunes se encuentra en el Perú e hinchas de Sporting Cristal sueñan con su regreso

Thiago Nunes fue captado en el Perú justo cuando Sporting Cristal se encuentra sin director técnico por la salida de Paulo Autuori.

Francisco Esteves
Thiago Nunes se encuentra en el Perú.
Thiago Nunes se encuentra en el Perú.
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Hace poco Sporting Cristal confirmó la salida de Paulo Autuori tras un mutuo acuerdo entre ambas partes. Ahora, los celestes están buscando un nuevo director técnico y recientemente Thiago Nunes fue captado en Perú, lo que causó emoción total entre los hinchas del Rímac.

Sekou Gassama le marcó gol de otro planeta a Liga de Quito.

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Como sabemos, el entrenador brasileño ya estuvo en la escuadra 'cervecera' hace unos años y, pese a que no salió campeón de la Liga 1, se hizo muy querido por la hinchada debido a que su estilo de juego dejó una buena impresión. Por ello, siempre hay rumores respecto a un posible retorno.

¿Por qué Thiago Nunes está en el Perú?

Ahora, Thiago Nunes llegó a Lima, capital del Perú, y causó mucha emoción en los hinchas de Sporting Cristal. Sin embargo, en esta ocasión el estratega no se encuentra en nuestro país para volver al Rímac, sino porque jugó un partido amistoso aprovechando la pausa en la Liga Pro de Ecuador por la fecha FIFA de marzo.

Resulta que Liga de Quito, club donde se encuentra dirigiendo el entrenador, disputó un duelo ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental debido a que la Liga 1 también entró en paro por el partido de la selección peruana ante Senegal. Por ello, Thiago Nunes arribó a la 'Ciudad de los Reyes' junto a todo el comando técnico de LDU.

Universitario

La 'U' derrotó a LDU.

Lamentablemente para el DT brasileño, el elenco albo cayó 2-1 ante la 'U' que venció con goles de Matías Di Benedetto y Sekou Gassama. Tras el cotejo, se espera que este domingo 29 de marzo el plantel ecuatoriano vuelva a Quito para seguir disputando la Liga Pro. Por ende, el entrenador no volverá a Sporting Cristal.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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