Confirmado: Dos figuras de Sporting Cristal jugarán en segunda división a préstamo

Las malas noticias para Sporting Cristal continúan y es que luego de la salida de Paulo Autuori como entrenador, los celestes se tienen que despedir de dos jugadores claves en su plantel. Se dio a conocer que de ahora en adelante representarán los colores de otro equipo y dieron por finalizada su etapa como celestes.

PUEDES VER: Thiago Nunes se encuentra en el Perú e hinchas de Sporting Cristal sueñan con su regreso

El mundo de Sporting Cristal está inestable y más aún luego de conocerse que dos importantes futbolistas se despidieron del club. Ambos jugadores se desempeñarán en la segunda división del fútbol peruano hasta resolver si situación en La Florida.

Jugadores de Sporting Cristal jugarán en segunda división

En Sporting Cristal se están viviendo grandes cambios y uno de los que más ha llamado la atención es la salida de Alexandro Fanárraga y Sebastián Sánchez, quienes dejarán el club rimense para sumarse a Ayacucho FC y Universidad San Martín FC, respectivamente.

Sporting Cristal suma dos bajas para la temporada.

Recordemos que tanto Ayacucho FC como Universidad San Martín FC son equipos que se desempeñan en la segunda división de Perú. Estos clubes se están reforzando con el objetivo de lograr el ascenso y regresar a la máxima categoría.

Equipos que juegan la Liga 2