¡Lo último! Estadio Nacional fue clausurado por la Municipalidad de Lima: todos los detalles

Noticia de último momento. Este domingo 29 de marzo, la Municipalidad Metropolitana de Lima llegó a los exteriores del Estadio Nacional del Perú con el fin de clausurarlo. La intervención fue registrada en imágenes y deja conmocionados a todos los hinchas al tratarse del recinto deportivo más importante del país y la casa de la selección peruana.

Estadio Nacional del Perú fue clausurado por la Municipalidad de Lima

En imágenes captadas por 'Canal N', se observa cómo el personal de serenazgo y otros integrantes de la Municipalidad de Lima acudió a los exteriores del Coloso José Díaz y colocaron afiches que indicaban que el escenario deportivo más importante del Perú ha quedado clausurado.

Por el momento, la comuna limeña no se ha pronunciado ni ha revelado los motivos que les llevó a tomar esta drástica decisión que ha sorprendido a todos los peruanos. Del mismo modo, oficialmente no se conoce si se trata de una medida temporal o definitiva.

Sin embargo, el periodista Alonso Zambrano reveló por medio de sus redes sociales que el cierre del Estadio Nacional del Perú se llevó a cabo luego de que los vecinos aledaños presentaran quejas por el ruido ocasionado por conciertos.

“Clausuran el Estadio Nacional tras quejas de vecinos por el ruido generado durante eventos musicales realizados el viernes y sábado por la noche”, fue la información que compartió el comunicador en sus cuenta de ‘X’.

Nota en desarrollo…