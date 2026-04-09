Cusco FC tomó firme decisión ante Conmebol tras polémico gol anulado ante Flamengo: "Solicitamos..."

Cusco FC no pudo sacar un resultado positivo en su debut por Copa Libertadores y perdió 2-0 ante Flamengo en un encuentro que estuvo lleno de polémicas, pues el VAR no revisó un pisotón de Gonzalo Plata que pudo significar su expulsión y después anuló el tanto de Marlon Ruidias por una milimétrica posición adelantada.

Ante estos hechos, los dorados publicaron un fuerte comunicado en sus redes sociales, en el que expresaron su profunda preocupación por los hechos ocurridos en el partido ante el Mengao y detallaron que elevaron estas inquietudes tanto a la Conmebol como a la FPF. Además, subrayó que solicitaron acceso a la información técnica de las decisiones arbitrales que se dieron en el campo de juego.

Comunicado de Cusco FC sobre el fallo arbitral

‘Cusco FC, como institución comprometida con los valores del fútbol sudamericano, expresa su profunda preocupación por los hechos ocurridos durante el partido frente al Club de Regatas Flamengo, disputado el 8 de abril de 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Estas inquietudes han sido comunicadas formalmente tanto a CONMEBOL como a la Federación Peruana de Fútbol, con quienes esperamos mantener un diálogo constructivo que contribuya a fortalecer la confianza en el arbitraje del fútbol sudamericano.

Cusco FC reafirma su respeto institucional hacia CONMEBOL, los árbitros y el sistema VAR, reconociendo la complejidad de su labor en el fútbol continental. En ese marco, y en favor de la transparencia, solicitamos acceso a la información técnica sobre las decisiones mencionadas, así como garantías de que los protocolos reglamentarios serán aplicados con el mismo rigor, independientemente del tamaño o procedencia de los clubes’, se puede leer en la misiva.

Comunicado oficial del cuadro cusqueño.

Próximo partido de Cusco FC en la Copa Libertadores

Tras su partido ante Flamengo, Cusco FC enfrentará a Estudiantes de la Plata el próximo martes 14 de abril en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en Argentina.