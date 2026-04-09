0

Cusco FC tomó firme decisión ante Conmebol tras polémico gol anulado ante Flamengo: "Solicitamos..."

El cuadro cusqueño no se quedó de brazos cruzados tras el polémico gol que le anularon ante Flamengo y detalló en un comunicado los pasos que hará ante Conmebol.

Gary Huaman
Cusco FC perdió en su debut ante Flamengo por la Copa Libertadores.
Cusco FC perdió en su debut ante Flamengo por la Copa Libertadores. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Cusco FC no pudo sacar un resultado positivo en su debut por Copa Libertadores y perdió 2-0 ante Flamengo en un encuentro que estuvo lleno de polémicas, pues el VAR no revisó un pisotón de Gonzalo Plata que pudo significar su expulsión y después anuló el tanto de Marlon Ruidias por una milimétrica posición adelantada.

Ante estos hechos, los dorados publicaron un fuerte comunicado en sus redes sociales, en el que expresaron su profunda preocupación por los hechos ocurridos en el partido ante el Mengao y detallaron que elevaron estas inquietudes tanto a la Conmebol como a la FPF. Además, subrayó que solicitaron acceso a la información técnica de las decisiones arbitrales que se dieron en el campo de juego.

Universitario jugará contra Coquimbo Unido en el Monumental.

PUEDES VER: Universitario tiene su primera baja ante Coquimbo Unido: futbolista sufrió desgarro y quedó descartado

Comunicado de Cusco FC sobre el fallo arbitral

Cusco FC, como institución comprometida con los valores del fútbol sudamericano, expresa su profunda preocupación por los hechos ocurridos durante el partido frente al Club de Regatas Flamengo, disputado el 8 de abril de 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Estas inquietudes han sido comunicadas formalmente tanto a CONMEBOL como a la Federación Peruana de Fútbol, con quienes esperamos mantener un diálogo constructivo que contribuya a fortalecer la confianza en el arbitraje del fútbol sudamericano.

Cusco FC reafirma su respeto institucional hacia CONMEBOL, los árbitros y el sistema VAR, reconociendo la complejidad de su labor en el fútbol continental. En ese marco, y en favor de la transparencia, solicitamos acceso a la información técnica sobre las decisiones mencionadas, así como garantías de que los protocolos reglamentarios serán aplicados con el mismo rigor, independientemente del tamaño o procedencia de los clubes’, se puede leer en la misiva.

Comunicado oficial del cuadro cusqueño.

Comunicado oficial del cuadro cusqueño.

Próximo partido de Cusco FC en la Copa Libertadores

Tras su partido ante Flamengo, Cusco FC enfrentará a Estudiantes de la Plata el próximo martes 14 de abril en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en Argentina.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

Lo más visto

  1. Cienciano debutó en la Copa Sudamericana 2026 empatando 1-1 con Juventud

  2. Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano