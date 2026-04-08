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Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores
Leandro Sosa tuvo la ocasión más clara de gol en todo el partido para Sporting Cristal. | Foto: captura/ESPN

Leandro Sosa perdió una clara chance de gol frente al arco para poner el 1-0 de Cristal ante Cerro

¡Estaba completamente solo! El futbolista rimense no pudo cabecear bien el balón y perdió una gran chance para abrir el marcador en la Copa Libertadores.

Gary Huaman
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