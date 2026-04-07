Cerro Porteño busca meterle miedo a Cristal previo a Libertadores con fuerte mensaje: "Por la..."

Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño este miércoles 8 de abril por la fecha 1 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, el 'Ciclon' de Barrio Obrero publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales para asustar a los celestes de cara al partido internacional.

Como sabemos, el duelo en el Estadio Miguel Grau del Callao será una dura prueba para los del Rímac debido a que los de Paraguay son su rival directo y, además, servirá para lavarse la cara ante sus hinchas luego de haber perdido 2-1 con Deportivo Moquegua en condición de local.

Por ello, la publicación de Cerro Porteño llamó mucho la atención de todo Sporting Cristal. Los de Barrio Obrero revelaron cuál es su lista de viajeros a Lima para este encuentro de la Copa Libertadores 2026 y viene con sus mejores figuras con el objetivo de conseguir los tres puntos en la Fase de Grupos.

Cerro Porteño y su publicación.

Recordemos que ambos forman parte del Grupo F del certamen Conmebol, y comparten zona con Palmeiras de Brasil y Junior de Colombia. Solo los dos primeros clasifican a octavos de final y el tercero en la tabla de posiciones obtiene el cupo a los play offs de la Copa Sudamericana 2026.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: hora y dónde ver

El partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026 iniciará a las 21.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del encuentro será mediante la señal de ESPN para todo Sudamérica, mientras que online estará disponible vía Disney Plus en caso cuentes con una suscripción a dicha plataforma de streaming.