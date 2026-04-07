Alianza Lima contrató esta temporada a dos delanteros para hacerle competencia a Paolo Guerrero: Luis Ramos y Federico Girotti. Sin embargo, pese al precio que costó cada uno, sobre todo el ex Talleres, quien sigue siendo el '9' titular en La Victoria es el 'Depredador' a sus 41 años de edad. Esto ha causado muchos comentarios.

Teniendo en cuenta que el atacante argentino costó cerca de los 2 millones de dólares, muchos hinchas piden que se le dé minutos en el terreno de juego. Pese a ello, Pablo Guede incluso terminó dejándolo fuera del clásico ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental el fin de semana pasado, por la Liga 1 2026.

Por ello, André Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, dio a conocer su punto de vista sobre el presente del artillero de Alianza Lima. Sobre todo ante una posible venta en el próximo mercado de fichajes que se abre a mediados de la actual temporada.

"Alianza Lima solo puede decidir en venta de Federico Girotti. Nosotros damos la conformidad (50% derechos económicos). ¡Es goleador! Hay que darle confianza! que juegue 3/4 partidos seguidos los 90' y rendirá! ¡Es goleador!", indicó el mencionado personaje para TV Perú respecto al delantero argentino.

Federico Girotti aún no anota en Alianza Lima.

¿Cuál es el valor de Federico Girotti?

Actualmente, Federico Girotti tiene un valor de 1,50 millones de euros en el mercado de transferencias y ha presentado una ligera baja desde que llegó a Alianza Lima, ya que se encontraba cotizado en 2 millones de dólares a finales del año pasado.