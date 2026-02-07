Conmebol impacta con mensaje hacia Cristal en medio del Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Recorrido"

Uno de los clubes que aún no debuta en la Copa Libertadores 2026 es Sporting Cristal. El cuadro celeste accedió directamente a la Fase 2 del certamen continental, por lo que aguarda rival de la llave que protagonizan Alianza Lima y 2 de Mayo. En medio de ello, la Conmebol sorprende con publicación de los 'rimenses' con números de infarto.

Conmebol se dirige a Sporting Cristal

Como antesala al debut de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026, la Conmebol decidió recordar el camino que han tenido los celestes a lo largo de su historia. Son un total de 40 participaciones que ha tenido el club del Rímac en el torneo más importante de Sudamérica, por lo que el ente de nuestro continente no dudó en resaltar su trayectoria.

A través de sus redes sociales oficiales, Conmebol dejó un mensaje para los del Rímac para que se conozca en qué instancias estuvo Sporting Cristal durante sus 70 años de vida institucional. Es claro que se le recuerda por el subcampeonato en la temporada 1997, por lo que es un elenco que se concentra en competir a nivel internacional.

"¡El recorrido de Sporting Cristal en la Conmebol Libertadores, ¿Cuál es la temporada que más recuerdas?", escribió la Conmebol en sus cuentas oficiales para sus miles de seguidores.

Publicación de Conmebol Libertadores sobre Sporting Cristal.

¿Cuándo fue la última vez que Sporting Cristal superó la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Tal como lo indica la Conmebol en su reciente gráfica, la última vez que Sporting Cristal clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores fue en la edición 2004. En fase de grupos, los celestes compitieron contra escuadras como Rosario Central, Coritiba y Olimpia. Los del Rímac terminaron líderes con 10 puntos y superaron por diferencia de goles a los argentinos.

En octavos de final, Sporting Cristal se midió ante Boca Juniors de Argentina, en el que perdió 3-2 en la ida, mientras que en la vuelta volvió a caer 2-1 ante los celestes. Un marcador global de 5-3 que eliminó a los celestes de la Copa Libertadores. Al final, el conjunto 'xeneize' terminó subcampeón del campeonato continental.