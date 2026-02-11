Prensa paraguaya no puede creer que 2 de Mayo eliminó a Alianza Lima de la Libertadores: "Un..."

Pablo Guede no supo que hacer jamás con Alianza Lima y lo terminó eliminando de la Copa Libertadores 2026. Ante esta enorme noticia, la prensa de Paraguay no dudó en destacar lo realizado por 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva y se mostró fascinada con el equipo de su país, resaltando que consumó una noche totalmente histórica en Matute.

El medio paraguayo D10, fue el primero en pronunciarse ante lo sucedido en territorio peruano, emocionado por los conseguido por parte del 'Gallo Norteño'. "2 de Mayo hace historia y avanza a la Fase 2 de la Copa Libertadores", mencionó el portal a través de su página web, resaltando que ahora el club guaraní chocará con Sporting Cristal para seguir con vida en el certamen internacional de la Conmebol.

Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores.

"2 de Mayo sigue haciendo historia en su primera participación internacional en la Conmebol Libertadores al empatar ante Alianza Lima y clasificarse a la Fase 2 del certamen. Un partido bravo", precisó. De esta forma, en Paraguay están sumamente felices por la victoria global 2-1 sobre Alianza Lima, que se quedó sin torneo continental toda la temporada.

ESPN se pronunció sobre eliminación de Alianza Lima

SportsCenter, medio de ESPN, también se pronunció sobre la derrota de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026, quedando totalmente sorprendido por el resultado. Recordemos que los blanquiazules eran claros favoritos para llevarse esta serie, tanto por historia como por nombres que tenía cada club dentro su plantel.

"¡2 de Mayo eliminó a Alianza Lima y avanzó a la Fase 2 de la Conmebol Copa Libertadores! Tras el 1-0 a favor en la ida, el equipo paraguayo igualó 1-1 con Alianza Lima en Perú y se impuso 2-1 en el global en la Fase 1", precisó el mencionado medio de comunicación. Los íntimos sin duda alguna consumaron un papelón continental.