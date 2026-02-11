- Hoy:
¿Por qué "Hernán Barcos" fue tendencia en eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo?
Hernán Barcos, exjugador de Alianza Lima, fue tendencia en redes sociales en medio del partido de los blanquiazules por Copa Libertadores 2026.
Alianza Lima enfrentó a 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, en un cotejo muy complicado para los blanquiazules que no pudieron clasificar a la siguiente ronda del certamen continental. Dado este panorama, algo que los cibernautas se percataron fue la tendencia de "Hernán Barcos".
¿Por qué "Hernán Barcos" fue tendencia?
Durante los minutos del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, Hernán Barcos fue tendencia por los usuarios en la red social 'X'. Los hinchas mencionaron al 'Pirata' por la ausencia que tuvo en esta clase de partidos y que con su jerarquía lograba remontar estas situacioines complicadas.
Hernán Barcos tendencia durante el Alianza Lima vs 2 de Mayo.
Hinchas escribieron en redes sociales que se extrañaba la presencia de Hernán Barcos, así como una opinión sobre su definición de gol a comparación de Paolo Guerrero. Como se recuerda, el 'Depredador' tuvo una ocasión clara para abrir el marcador, pero erró cerca al arco. Asimismo, hubo un penal que no fue ejecutado de gran manera por Eryc Castillo.
"Hace falta Barcos", "Barcos hace falta en Alianza. Te extraño Pirata", "Como se extraña a Hernán Barcos...", "Terrible error que cometieron dejando ir a Barcos", "Esa que tuvo Guerrero recién la metía Barcos, no tengo ninguna duda", "A Barcos no le quitaban el balón ni con orden judicial, Paolo arruga. Pero el problema de Alianza era Barcos, ¿No?"; se lee en los comentarios de los cibernautas.
Hernán Barcos es tendencia en pleno partido de Alianza Lima.
Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores 2026
Dado el marcador global de 2-1 entre Alianza Lima y 2 de Mayo, los dirigidos por Pablo Guede no avanzaron a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 y ahora solo se deberán mentalizar en afrontar la Liga 1 de la presente temporada. Un golpe duro para los blanquiazules en este inicio de temporada.
