0
EN VIVO
Alianza Lima vs 2 de Mayo

¡Euforia en Matute! Golazo de Luis Advíncula para el 1-0 de Alianza Lima a 2 de Mayo

Sobre los 62 minutos, Luis Advíncula hizo vibrar todo el Estadio Alejandro Villanueva al anotar el 1-0 de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores.

Diego Medina
Gol de Luis Advíncula para el 1-0 de Alianza Lima vs 2 de Mayo.
Gol de Luis Advíncula para el 1-0 de Alianza Lima vs 2 de Mayo. | Foto: ESPN
COMPARTIR

En medio de un partido muy físico en Matute, Luis Advíncula encontró un balón suelto en el área para el 1-0 de Alianza Lima ante 2 de Mayo en este partido de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Locura total en Matute que hace soñar a la afición con la remontada de la llave.

Paolo Guerrero se pierde gol de Alianza Lima ante 2 de Mayo.

PUEDES VER: ¡Era el gol de Alianza Lima! Paolo Guerrero se pierde inexplicablemente el 1-0 ante 2 de Mayo

Gol de Luis Advíncula en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Sobre los 62 minutos del partido de Copa Libertadores, un balón se desvió en el área tras un centro de Eryc Castillo. El lateral nacional vino desde atrás al ver un espacio libre que no tenía marca de los centrales, por lo que con un fortísimo remate selló el 1-0 parcial de los blanquiazules para soñar con la remontada en la llave.

(VIDEO: ESPN)

Luego de la anotación del popular 'Bolt', el VAR pidió un alto al juez principal para revisar un posible fuera de juego. Sin embargo, las acciones mantuvieron su curso y todo fue válido para que Matute logre celebrar parcialmente el 1-0 de los 'íntimos'.

2 de Mayo empató a Alianza Lima

Minutos después del gol de Luis Advíncula, el VAR intervino para ver una falta de Alejandro Duarte contra el atacante de 2 de Mayo. Con todas las tomas observadas, se determinó cobrar penal para los paraguayos, quienes gracias a Ayala anotaron el 1-1 en Matute para seguir adelante en esta llave de la Fase 1.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. ¡Euforia en Matute! Golazo de Luis Advíncula para el 1-0 de Alianza Lima a 2 de Mayo

  2. Eryc Castillo falló el 1-0 de Alianza Lima a 2 de Mayo tras penal revisado por el VAR

  3. Confirmado: Javier Rabanal tomará firme decisión con el delantero Sekou Gassama en pleno Apertura

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano