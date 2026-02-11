¡Euforia en Matute! Golazo de Luis Advíncula para el 1-0 de Alianza Lima a 2 de Mayo

En medio de un partido muy físico en Matute, Luis Advíncula encontró un balón suelto en el área para el 1-0 de Alianza Lima ante 2 de Mayo en este partido de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Locura total en Matute que hace soñar a la afición con la remontada de la llave.

Gol de Luis Advíncula en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Sobre los 62 minutos del partido de Copa Libertadores, un balón se desvió en el área tras un centro de Eryc Castillo. El lateral nacional vino desde atrás al ver un espacio libre que no tenía marca de los centrales, por lo que con un fortísimo remate selló el 1-0 parcial de los blanquiazules para soñar con la remontada en la llave.

(VIDEO: ESPN)

Luego de la anotación del popular 'Bolt', el VAR pidió un alto al juez principal para revisar un posible fuera de juego. Sin embargo, las acciones mantuvieron su curso y todo fue válido para que Matute logre celebrar parcialmente el 1-0 de los 'íntimos'.

2 de Mayo empató a Alianza Lima

Minutos después del gol de Luis Advíncula, el VAR intervino para ver una falta de Alejandro Duarte contra el atacante de 2 de Mayo. Con todas las tomas observadas, se determinó cobrar penal para los paraguayos, quienes gracias a Ayala anotaron el 1-1 en Matute para seguir adelante en esta llave de la Fase 1.