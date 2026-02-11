- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs 2 de Mayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¡Euforia en Matute! Golazo de Luis Advíncula para el 1-0 de Alianza Lima a 2 de Mayo
Sobre los 62 minutos, Luis Advíncula hizo vibrar todo el Estadio Alejandro Villanueva al anotar el 1-0 de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores.
En medio de un partido muy físico en Matute, Luis Advíncula encontró un balón suelto en el área para el 1-0 de Alianza Lima ante 2 de Mayo en este partido de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Locura total en Matute que hace soñar a la afición con la remontada de la llave.
PUEDES VER: ¡Era el gol de Alianza Lima! Paolo Guerrero se pierde inexplicablemente el 1-0 ante 2 de Mayo
Gol de Luis Advíncula en Alianza Lima vs 2 de Mayo
Sobre los 62 minutos del partido de Copa Libertadores, un balón se desvió en el área tras un centro de Eryc Castillo. El lateral nacional vino desde atrás al ver un espacio libre que no tenía marca de los centrales, por lo que con un fortísimo remate selló el 1-0 parcial de los blanquiazules para soñar con la remontada en la llave.
(VIDEO: ESPN)
Luego de la anotación del popular 'Bolt', el VAR pidió un alto al juez principal para revisar un posible fuera de juego. Sin embargo, las acciones mantuvieron su curso y todo fue válido para que Matute logre celebrar parcialmente el 1-0 de los 'íntimos'.
2 de Mayo empató a Alianza Lima
Minutos después del gol de Luis Advíncula, el VAR intervino para ver una falta de Alejandro Duarte contra el atacante de 2 de Mayo. Con todas las tomas observadas, se determinó cobrar penal para los paraguayos, quienes gracias a Ayala anotaron el 1-1 en Matute para seguir adelante en esta llave de la Fase 1.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90