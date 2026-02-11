- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs 2 de Mayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¡Era el gol de Alianza Lima! Paolo Guerrero se pierde inexplicablemente el 1-0 ante 2 de Mayo
Alianza Lima tuvo el 1-0 ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores, pero Paolo Guerrero se pierde de manera insólita el gol de los blanquiazules en Matute.
¡Lo sufre Tiago Nunes! Raphael Veiga anotó el 4-0 de Palmeiras sobre LDU y está cerca de la final
¡Serie abierta! Raphael Veiga definió con calidad y anotó el 3-0 de Palmeiras sobre Liga de Quito
¡Sueña con la remontada! Bruno Fuchs anotó el 2-0 de Palmeiras a LDU con potente disparo
Ramón Sosa anotó golazo de cabeza y Palmeiras sueña con la remontada ante Liga de Quito - VIDEO
Valera casi anota un golazo que pudo significar el triunfo de Universitario en Brasil
Anderson Santamaría casi anota el primer gol de Universitario sobre Palmeiras por Libertadores
José López marcó el 4-0 de Palmeiras sobre Universitario y sentencia la llave en el Monumental
Vitor Roque y su gran definición para poner el 3-0 de Palmeiras sobre Universitario
Te puede interesar