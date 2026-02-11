- Hoy:
Excampeón con Alianza Lima da fuerte calificativo a la 'U' y lo compara con River: "Los cabr..."
Un exjugador de Alianza Lima sorprende con fuertes declaraciones públicas contra Universitario en medio de una mención a River Plate de Argentina.
Alianza Lima ha tenido un sinfín de futbolistas en su primer equipo para pelear cada temporada oficial. Uno de ellos es recordado por ser campeón con los blanquiazules, por lo que ahora sorprendió en una entrevista con firmes palabras contra el clásico rival Universitario de Deportes, ¿Qué pasó?
Exfutbolista de Alianza Lima da fuerte calificativo a Universitario
Se trata de Nicolás Tagliani, delantero argentino que formó parte de la delegación de Alianza Lima en la temporada 2003. De hecho fue parte del título de dicho año, por lo que aficionados lo recuerdan con cariño por lo que aportó con camiseta 'íntima', en el que anotó tres anotaciones para el gusto de los seguidores.
Recientemente, brindó una entrevista al programa "Estudio Fútbol" para dar a conocer sus impresiones del fútbol peruano y sobre el presente de Alianza. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para hacer un comparativo de River Plate con Universitario, dejando un fuerte calificativo para impacto de los panelistas.
"Yo llevo un par de regalitos que les va a gustar. Acá los de River son como los cabr… como la 'U'. Es la realidad. Hay una canción para que la sepan que dice antes de ser cabr… gallina…", manifestó Nicolás Tagliani, exfutbolista de Alianza Lima.
(VIDEO: Estudio Fútbol)
En otro contexto de la llamada, Nicolás Tagliani se refirió a Pablo Guede al estar al mando de Alianza Lima. Dejó en claro que no ha sumado títulos y que con Gorosito se conseguía mejores resultados.
"Nunca ganó una copa, nunca ganó nada... Una salida muy rara la de (Néstor) Gorosito, estaba formando un plantel a mi gusto y me entender, yo no coincido con Gorosito, pero me gustaba lo que estaba haciendo y nada", manifestó.
¿En qué clubes jugó Nicolás Tagliani?
Estos son los equipos que vistió Nicolás Tagliani en su carrera profesional:
- CD Cobreloa
- Alianza Lima
- CSD Colo Colo
- Latina Calcio 1932
- Estudiantes de La Plata
- Aris de Salónica
Nicolás Tagliani fue campeón con Alianza Lima en el 2003. Foto: Andina.
