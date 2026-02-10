¿Alianza o 2 de Mayo? Jugador de Sporting Cristal confesó a qué club prefiere enfrentar: "Son..."

Sporting Cristal tiene el objetivo de salir de este mal momento tras el debut en el Torneo Apertura 2026. A su vez, la escuadra cervecera mira con mucho optimismo su próximo estreno en la Copa Libertadores donde jugarán desde la Fase 2. Bajo ese contexto, un futbolista titular en el esquema del técnico Paulo Autuori brindó sus expectativas de afrontar el torneo Conmebol.

Santiago González habló sobre próximo debut de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Nos referimos a Santiago González. A través de una reciente entrevista, el veloz atacante fue consultado sobre a qué equipo le gustaría enfrentar entre Alianza Lima o 2 de Mayo, a lo que el ex Deportivo Maipú, afirmó que independientemente del , la convicción del grupo es tratar de superar esta serie y clasificar a fase de grupos, como en la última edición del prestigioso certamen internacional.

"Los dos rivales son complicados, tanto 2 de Mayo como Alianza Lima. Los dos son rivales muy fuertes pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, sea el rival que sea y tratar de ganar para llegar a la fase de grupos", sostuvo el extremo argentino para El Diez.

Santiago González habló sobre próximo debut de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026/Foto: LÍBERO

De otro lado, el popular 'Santi' González se confesó respecto al rol que viene desempeñando en el once celeste bajo el mando del técnico Paulo Autuori y señaló que más se adapta como extremo, en donde el año pasado destacó en el esquema titular.

"Desde que llegué acá siempre me han visto por derecha, pero me siento cómodo por los dos lados. Soy delantero, puedo jugar por izquierda, derecha o por dónde me pida el profe. Es un pedido del profesor (ir por izquierda), lo charlamos, quedamos de acuerdo y creo que lo estoy haciendo bien", añadió.

Los números de Santiago González en Sporting Cristal el 2025

El futbolista de 26 años afianzó su buen momento en Sporting Cristal durante el 2025, donde oficialmente jugó 32 partidos por Liga 1 y Copa Libertadores; así también, hizo gala de su efectividad con 8 anotaciones y 5 asistencias de gol.